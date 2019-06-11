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東元積極拓展印度、越南等市場 有望成業績向上新來源

2019-06-11 20:21經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元（1504）5月營收43.35億元，月增11.6%，年增0.07%，業績成長主要成長來自馬達業務，海外營收挹注也是成長動能之一。法人認為，東元積極拓展印度、越南等市場，將是今後業績向上兩大新來源。

東元1至5月營收196.98億元，年減5.8%。東元今 (11)日表示，展望今後的營運，大小馬達的業績以及海外市場是有力成長的兩大動力。

東元今年起不再認列冰水主機廠堃霖的營收，每月合併營收短少1億多元，但憑借東元是全球主力馬達廠的地位，業績逆勢成長，關鍵的馬達及海外市場拓展有成，成為東元業績重要的來源。

東元積極朝內銷印度市場目標邁進，不排除根據市場需求規畫設立高效率馬達廠，也考慮進軍印度電動車動力系統市場。法人看好，東元未來印度市場業績顯著成長可期。

印度擁有全世界第二大人口優勢，也是全球經濟成長最快的國家之一，目前東元已在印度古茶拉底省設立小馬達工廠，年產5萬台，以外銷為主，今後加碼多樣化的產品，進軍印度的內銷市場，業績將有爆發力可期。

東元布局在印度建立銷售團隊，大馬達已成功獲得印度當地多處電廠採用；而印度廠商在取得國際標案時，經常選擇東元做為馬達供應廠。東元集團關係企業世正開發自2018年起於印度第三大城班加羅爾，投入科技創新國際園區的開發計畫，積極擴展印度市場。因此，印度已成為東元集團深化海外據點，擴大全球化的重要佈局之一。

東元印度營收

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