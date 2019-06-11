親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服釀罷工
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日職／王柏融第4打席出局後換下 單場4支1帶兩打點

蔡英文博士學歷造假疑雲 LSE、大英圖書館官網揭真相

復興空廚成立53年 連續三年獲日航評比殊榮

2019-06-11 19:47經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

成立53年的復興空廚，機內餐飲不斷追求創新，日航（Japan Airlines)代表近日甚至飛抵台灣，親赴復興空廚頒贈「2018 Meal and Operation Quality Award」，讚賞復興空廚提供的餐點品質卓越，這也是復興航空自2016年起，連續第三年獲得該獎殊榮。

日本航空客艙餐勤室室長鈴木茂樹表示，今年7月30日是日航飛台的60週年紀念日，儘管台日航線競爭相當激烈，但日航有信心在「機內餐」上獲得顧客青睞，取得服務優勢。

鈴木茂樹指出，日航跟全球44家空廚業者合作，復興空廚是少數連三年獲得短程航線機內餐品質冠軍獎的空廚公司，相當難得。日航補充，這份航空餐品質獎，是針對航班乘客進行問卷調查，從機內餐的食物口味、擺盤、分量等進行計分，此外，空廚製作餐點的作業流程、裝載過程等相關管理都會列入計分評比。

復興空廚總經理胡志強回憶，復興空廚為日航供應了44年飛機餐，早年磨合期，曾經從一大早試菜試到深夜十一、二點，色香味都要符合日航需求，挑戰相當大。胡志強也強調，復興空廚使用的食材皆有產銷履歷，品管嚴謹，因此能獲得日航肯定。

復興空廚董事長何明洲獲獎表示，感謝空廚所有廚師和工作人員團體合作，一起讓餐點品質持續躍進，並信心喊話明年要繼續「領獎」，誓言拿下短程航線機內餐冠軍四連霸。

1966年成立的復興空廚，是第一家本土空廚公司，2016年4月由中興保全接手營運，是中保百分之百轉投資的子公司。近年來，空廚搭配中保無限+的EC平台，除了販售烘培品，也有冷凍調理包等新選擇。

復興空廚航空餐。圖／復興空廚提供
復興空廚航空餐。圖／復興空廚提供
分享
日航頒贈「短程航線機內食首獎」予復興空廚。(由左到右)日航客艙餐勤室經理阿部洋、...
日航頒贈「短程航線機內食首獎」予復興空廚。(由左到右)日航客艙餐勤室經理阿部洋、復興空廚董事長何明洲、日航客艙餐勤室室長鈴木茂樹、復興空廚總經理胡志強。圖／復興空廚提供
分享

航線鈴木

相關新聞

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

誰這麼厲害？玩弄了張忠謀還讓他佩服不已

2019-06-10 15:23

中油新南向報捷 澳大利亞氣田液化天然氣今啟運

2019-06-11 17:37

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

影／台塑董事長林健男 呼籲政府加入CPTPP、RCEP

2019-06-11 15:31

生活市集六周年慶 首推叫車服務首乘優惠

2019-06-11 15:10

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

庫林OCS主動式油冷卻機 5年免換油品

2019-06-11 08:39

威亞走心式電腦車床 高效稱霸歐日

2019-06-11 08:38

瑞明陳伺服馬達與驅動器 節電高效

2019-06-11 08:38

繁榮大高雄論壇／製造重鎮 再創經濟動能

2019-06-11 01:08

企業進駐 東協六國商用地產夯

2019-06-11 00:46

咖啡熱戰 燒向高檔商品

2019-06-11 00:45

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

管理講堂／剛柔並濟 無所不克

2019-06-10 22:47

商業興觀點／馬國零售業 搶健康商機

2019-06-10 22:47

職場修煉室／CHIEF的鍛鍊

2019-06-10 22:47

創業經驗談／蔡佳宸…打團體戰 衝高績效

2019-06-10 22:47

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

42名機師逾期受訓 華航：現已改善

2019-06-10 19:29

中菲行董事長錢堯懷：下半年變數實在太多

2019-06-10 18:56

超商雙雄高價咖啡大戰 開打

2019-06-10 17:30

台塑股東會明登場 越鋼海洋污染受害家屬跨海提告

2019-06-10 17:09

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假手法

2019-06-10 15:49

品牌重建經典案例！43年老牌逸萱秀，如何從「歐巴桑洗髮精」變少女愛用牌？

2019-06-10 14:53

興富發股利採季季配 潤隆擬跟進

2019-06-10 14:30

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 13:38

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

「鴻海面臨歷來最大考驗」金融時報九頁報導關注郭台銘接班

2019-06-11 00:47

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

台達電：華為案打斷全球鏈

2019-06-11 00:50

批工會仗著不公開就說謊 長榮堅持協商開放直播

2019-06-10 22:10

新聞眼／政治凌駕專業 後遺症來了

2019-06-11 00:31

長榮罷工案／工會承諾：6月20日協商前不罷工

2019-06-10 20:39

任職兩月餘…一銀老總請辭 前任再回鍋

2019-06-11 00:28

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

【即時短評】公股銀行高層走馬燈 是哪門子用人唯才

2019-06-10 20:28

一銀換總座 鄭美玲回鍋

2019-06-11 00:27

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

基金自行質押 銀行搶開辦

2019-06-11 00:24

出口連七黑 本月難回神

2019-06-11 00:29

長榮空服：20日協商前不罷工

2019-06-10 23:26

台商回流買商辦？興富發董座：明年大選後效益有望浮現

2019-06-10 21:10

長榮罷工案 工會允20日前不罷工

2019-06-11 00:36

名家觀點／央行「一石五鳥」的策略

2019-06-11 01:55

英特爾、高通禁口令 恐拖慢5G技術發展

2019-06-11 00:49

FII閉鎖股解禁 賣壓湧現

2019-06-11 00:47

鄭美玲…稱職救火隊

2019-06-11 00:25

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

自動化部門…台達電成長引擎

2019-06-11 00:49

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台幣連二貶 近一周新低

2019-06-11 00:14

興富發 拚五年蓋30棟商辦

2019-06-10 23:24

分紅保單兼顧保障與紅利 適合中、長期保險規劃

2019-06-11 06:27

上月「匯」賺 六壽險獲利增二倍

2019-06-11 00:24

蔡總統參訪LINE台灣辦公室 LINE：加碼投資台灣30億元

2019-06-10 20:01

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

空服員工會：6月20日協商前不會罷工

2019-06-10 20:08

影／台美可望簽貿易協定？ 鄧振中：永遠樂觀

2019-06-11 12:07

創業超新星／裕隆、特斯拉都靠它　充電樁幕後推手

2019-06-10 20:33

工研院與美國應材簽MOU 合推開放式創新

2019-06-11 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top