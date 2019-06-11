復興空廚成立53年 連續三年獲日航評比殊榮

2019-06-11 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



成立53年的復興空廚，機內餐飲不斷追求創新，日航（Japan Airlines)代表近日甚至飛抵台灣，親赴復興空廚頒贈「2018 Meal and Operation Quality Award」，讚賞復興空廚提供的餐點品質卓越，這也是復興航空自2016年起，連續第三年獲得該獎殊榮。

日本航空客艙餐勤室室長鈴木茂樹表示，今年7月30日是日航飛台的60週年紀念日，儘管台日航線競爭相當激烈，但日航有信心在「機內餐」上獲得顧客青睞，取得服務優勢。

鈴木茂樹指出，日航跟全球44家空廚業者合作，復興空廚是少數連三年獲得短程航線機內餐品質冠軍獎的空廚公司，相當難得。日航補充，這份航空餐品質獎，是針對航班乘客進行問卷調查，從機內餐的食物口味、擺盤、分量等進行計分，此外，空廚製作餐點的作業流程、裝載過程等相關管理都會列入計分評比。

復興空廚總經理胡志強回憶，復興空廚為日航供應了44年飛機餐，早年磨合期，曾經從一大早試菜試到深夜十一、二點，色香味都要符合日航需求，挑戰相當大。胡志強也強調，復興空廚使用的食材皆有產銷履歷，品管嚴謹，因此能獲得日航肯定。

復興空廚董事長何明洲獲獎表示，感謝空廚所有廚師和工作人員團體合作，一起讓餐點品質持續躍進，並信心喊話明年要繼續「領獎」，誓言拿下短程航線機內餐冠軍四連霸。