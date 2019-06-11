中油新南向報捷 澳大利亞氣田液化天然氣今啟運

2019-06-11 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中油新南向報捷，參與澳大利亞氣田液化天然氣今啟運。圖／中油提供 分享 facebook 中油新南向報捷，公司2013年參與殼牌公司（SHELL）澳大利亞普陸（Prelude）液化天然氣開發投資案，今天宣布該案第一船液化天然氣（LNG）由浮式液化天然氣船（FLNG）正式啟運，中油的份額第一船液化天然氣預計10月底提運。

普陸液化天然氣開發案經營人為荷蘭殼牌公司，合作公司除中油外，還有日本INPEX公司及韓國KOGAS公司，普陸海域氣田從去年12月開井生產後，第一船凝結油已於今年3月啟運，天然氣船接續於昨天由位於西澳布魯姆（Broome）東北方475公里處的FLNG船啟運。

普陸液化天然氣開發案名列世界大型能源開發計畫之一，其浮式液化天然氣船結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，液化天然氣順利啟運後，中油份額第一船液化天然氣預計於10月底提運。此外中油依參加比例（5%），生產高峰期預估每年約可分得18萬噸液化天然氣、2萬噸液化石油氣及6.5萬噸凝結油，將能有效提高公司自有油氣占比（約1%）。