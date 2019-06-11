卡位綠色環保材料 台塑砸2.29億元參與銘安現金增資

2019-06-11 17:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



因應全球限塑政策，台塑（1301）今（11）日董事會通過投資2.29億元，以每股31元，參與國內生物可分解塑膠加工領導廠商銘安的現金增資，取得銘安19%的股權，希望藉此卡位上游的綠色環保材料。

成立於2000年的銘安，致力發展100%生物可分解的高分子材料，產品被廣泛運用在膜袋、托盤、紙杯等民生用品。由於產品分解後可變成土壤的有機肥料，促進生物質廢棄物的循環再利用，符合台塑朝向綠色環保努力的發展願景。

台塑主管表示，為善盡守護社會永續發展的責任，公司計畫發展綠色塑膠的上游原料，用於生產可分解塑膠複合膠粒，再加工成一次性使用的民生用品如餐具、紙杯、吸管等可分解塑膠產品，上述產品可於使用後180天內，分解成水及二氧化碳，符合國際標準，不會造成環境污染。

因應全球限塑政策及環保趨勢，生物可分解塑膠需求持續增加，但是其上游原料目前全球僅少數廠商生產，台塑將運用企業內PTA及丁二醇、馬來酐等產品，發展其上游關鍵原料PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸對苯二甲酸丁二酯）。

至於另一常見的環保原料PLA（聚乳酸），因為用玉米製成，有與民爭食的缺點，考量之後並非台塑發展的主軸。

此次台塑參與銘安現金增資，希望運用該公司的市場資源，發展上游原料，一方面善盡企業社會責任，也可擴大台塑的營運規模與獲利。