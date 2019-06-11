生活市集六周年慶 首推叫車服務首乘優惠

2019-06-11 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



創業家兄弟今年持續拓展多元產業策略結盟，看好新創交通服務商機，自今（11）日起跑的六周年慶期間，將與新創叫車平台TaxiGo攜手推出首乘優惠，今日起起至7月31日，消費者只要加入TaxiGo官方Line帳號「@TaxiGo」即可使用叫車服務，輸入折扣碼「buy123」後享100元首乘優惠，並可加碼搶限量折扣碼「buy160」享160元首乘優惠。

此外，消費者於6月18日至7月31日期間在生活市集消費，可再加碼抽TaxiGo乘車六折券。同時，延續4月初與共享機車服務平台WeMo Scooter合作回響甚佳，周年慶再推出第二波合作，以新型態的O2O模式，將線上購物結合新科技出行方式打造車聯網共享服務搶攻暑期出遊商機。

6月11日~6月30日凡使用WeMo Scooter App，新用戶註冊後可直接獲得30元騎乘金，完成首騎後三天再贈30元騎乘金，而生活市集會員的舊用戶還可獲得16元騎乘金，等同於有機會獲得76元騎乘金，以1分鐘費率2.5元計算，消費者最高可享超過30分鐘的免費騎乘時數。