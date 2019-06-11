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林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

老公寓雅房租金也要一萬多 租屋族怒批「吃相真難看」

2019-06-11 13:32經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台北居大不易，應該是在雙北生活圈打拚的許多民眾共同心聲，尤其房租連年上漲，以往「買不起」的問題如今也快變成「租不起」。近來，打著「共居」名號的租屋型態蔚為風潮，實際上多由老公寓改造而成，雅房每月租金竟要一萬多元，讓許多民眾看不下去，怒批「吃相真的難看」。

放眼租屋平台，代租物件琳瑯滿目，看在民眾眼裡卻盡是滿腹苦楚。想要住得舒適一些，就得勒緊褲帶，但若只求有片瓦遮頭，為了省錢必須犧牲多少生活品質呢？

根據屋比房屋比價平台彙整，北市社會新鮮人最常租的套雅房租金，目前每坪每月租金開價高達1,688元，也就是說，承租10坪大的套房，月租將近1.7萬元，幾乎是最低薪資的七成，甚至有3坪「蟻居房」開出月租1.8萬元的實例，而且這些蟻居在市場上愈來愈多。

除了蟻居逐漸增加的趨勢，從國外引進的共居型態，近來也在租屋市場遍地開花，但屋況品質良莠不齊，有些僅在客廳耗費心思，甚至三、四戶共用一間浴廁，本質仍是老舊公寓改造的雅房，但每月租金竟要一萬多元，引發租屋族的不滿。

日前就有幾項「共居」物件在租屋社團招租，但多數網友顯然不領情，直呼條件「離譜、誇張」，「這樣的價格不如住套房就好」。

也有網友察覺，最近愈來愈多老公寓，塞個不明所以的傢俱裝潢，「幾乎都會放把吉他、掛個鹿角，或是擺些花盆」，租金就要上萬元，美其名是共享房屋，但浴室和廚房通常都很老舊，整層每月租金可以收取好幾萬元，就連其他房東也發出不平之鳴，甚至開玩笑說「請問公司還缺人嗎？」

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，共居租屋從去年開始如雨後春筍般出現，目前主要還是以人口密集的台北市居多，這就像雅房的升級版，通常裝潢較有特色，例如打造「文青風」，租金價格也因此拉高。

陳傑鳴表示，現在確實愈來愈多人向屋主承租老公寓後改造出租，並在公共空間多加著墨，希望提供志同道合的房客互相交流，強化人際關係，不要只是各過各的生活。

圖／截自臉書租屋社團。
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