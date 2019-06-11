影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣金聯平價屋活動又來了，將從6月12日起受理民眾申購登記，今年共精選全台52戶超值平價屋限量釋出，今年雙北物件特別多，台北市平均每坪不到40萬元、新北市不到30萬元，非常平價。最便宜的是高雄旗山大衛營大套房，每戶只要95萬元；最低在新北市只要488萬元就可買到捷運22坪小公寓。

台灣金聯公司代理董事長郭文進指出，今年是第九年舉辦，以最超值優惠的價格，至少比市價便宜5％～10％，有些甚至是賠錢賣，協助民眾輕鬆購屋圓夢成家，同時提供汽車等大獎及今年首度加碼的高額成交折扣金等價值近150萬元的獎項供申購民眾抽獎。

「108年度金聯平價屋」活動除了延續過去「1抽2送3免4保證」等4大好康回饋民眾外，今年活動更具以下六大特色：一、有所有物件都是該公司嚴格篩選、件件好屋；二、大台北地區物件約占三成、符合市場需求且價格平實禁得起比較；三、賀新屋成交、大紅包抽獎；四、平時約看、假日專人駐點，定時服務；五、首度啟用線上360度看屋服務；六、首度開放網站填寫申購資料，節省現場等候時間。

郭文進說，雖然各項調查都顯示房地產市場已經出現復甦，不過今年所有平價屋售價都是以去年的標準定價，並未調漲，因此有購屋需求民眾，一定要把握今年的機會，不然以目前案源有限的情況下，平價屋案件量愈來愈少。

郭文進強調，今年推出的52戶超值平價屋，以雙北、桃園、高雄為主，約占全部物件的73%，其中台北市有6戶，平均每戶售價約1650萬元，新北市有10戶，平均每戶售價約1132萬元，其餘縣市共36戶，平均每戶售價約419萬，今年單價最低的物件是雲林林內鄉大同路的透天厝，只要146萬。

台灣金聯公司指出，今年推出的52戶平價屋中，其中位於新北市新店區大樓華廈，近碧潭風景區，高樓層可遠眺碧潭吊橋，夜景無敵，含車位，總價1,758萬元；台北市中山北路七段華廈及台北市林森北路之物件，均是非常搶手。

另外像位於新北市新莊區中正路公寓、桃園市桃園區慈德街大樓、台中市南區復興二段大樓、台南市永康區聖學路大樓、高雄三民區民族一路大樓，地段好、低總價，是很難得釋出的物件。去年幾乎完銷的捷運南勢角站「南方之星」共構的商辦，因應民眾強烈需求，今年再釋出2戶。

位於高雄市旗山區大衛營山莊每戶95萬元的度假套房，去年釋出10戶幾乎銷售一空，今年再度釋出7戶，以滿足去年向隅的民眾。