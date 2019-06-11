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台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

總價918萬元買台北市一戶房子，天母一坪36萬元，心動了嗎？台灣金聯一年一度的平價屋又來了，今年台北市有6戶，另外還有碧潭無敵湖景華夏，總價1,758萬元，換算每坪單價比市場行情低了8萬元。

台灣金聯今年全台釋出52戶平價屋，住宅50戶、商辦二戶，相較於去年釋出88件，今年件數比較少；台灣金聯代理董事長郭文表示，平價屋案源愈來愈少，能釋出的物件逐年減少，但今年物件以雙北、桃園、高雄為主，約占全部物件的73%。

其中台北市有6戶，平均每戶售價約1,650萬元，新北市有10戶，平均每戶售價約1,132萬元，其餘縣市共36戶，平均每戶售價約419萬；以往總價50萬元的透天厝不復見，今年最低是在雲林林內鄉大同路的透天厝，總價146萬元。

平價屋如果有多人申購，採抽籤方式決定買家，今年有一戶位於新店屋齡六年的大樓華廈 ，近碧潭風景區，11層高樓可遠眺碧潭吊橋，夜景無敵，含車位，近捷運新店站，總價1,758萬元，換算成單價約42萬元，相較於附近行情每坪50萬元，便宜許多，預料會是今年最搶手物件之一。

新北市最低價的是一間位於新莊中正路21坪公寓，總價488萬元，台北市最低價則是位於北投自強路22坪公寓，918萬元；還有台北市中山北路七段華廈64坪總價2,298萬，每坪36萬元。

想要投資當房東的，可考慮林森北路33坪公寓可隔成4間出租，總價1368萬元。

去年幾乎完銷的捷運南勢角站南方之星共構的商辦，因需求強烈，今年再釋出2戶。位於高雄市旗山區大衛營山莊每戶95萬元的度假套房，去年釋出10戶銷售一空，今年再度釋出7戶。

平價屋6月12日起至7月3日止受理民眾申購登記，繳交1,000元登記費及3萬元保證金即完成申購登記手續，且每人不限申購戶數，同一物件若有多人登記不需競價 ，7月12日採抽籤決定，未抽中者退還3萬元保證金。

新店無敵湖景華夏，屋齡6年還附原木裝潢，近捷運站，預料會是今年最搶手物件。圖／台...
新店無敵湖景華夏，屋齡6年還附原木裝潢，近捷運站，預料會是今年最搶手物件。圖／台灣金聯提供
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