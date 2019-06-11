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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

為賣新車鋪路？momo與HYUNDAI攜手成立品牌旗艦館

2019-06-11 11:32經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

富邦媒（8454）宣布旗下momo購物網與全球銷售前五大品牌HYUNDAI汽車南陽實業進行O2O跨界合作，攜手打造全台第一家線上「HYUNDAI品牌旗艦館」。

消費者可透過品牌線上旗艦館掌握HYUNDAI汽車最新車訊、了解全系列車款的性能、完成線上預約線下試乘體驗。富邦媒表示，雙品牌跨界合作預估可為現代汽車多帶來10%來客數成長。

隨著電商販售品項持續增加，富邦媒一直對車市保有高度興趣。繼去年宣布開賣二手車，今年則將觸角延伸到新車市場，與HYUNDAI汽車此次成立品牌旗艦館展開試乘體驗的合作，被外界視為是替未來販售新車鋪路。

富邦媒表示，根據經濟部統計處公布的數據，2018年汽機車及其零配件、用品零售業高達逾6,000億規模。momo購物網汽車百貨業績亦逐年上升，2018年增率達雙位數成長，主要消費族群為30至55歲男性族群。

momo首度跨界汽車市場，公司表示，此次合作夥伴HYUNDAI汽車，無論在品牌力、服務力、商品力皆為國內首屈一指。伴隨著科技帶來的便利性，及消費行為的轉變，消費者在購買商品時網路成為第一手資訊的來源，連帶推升HYUNDAI汽車線上預約試乘比例逐年提升，目前已占整體20%，HYUNDAI為提升虛擬通路的服務力，與momo合作全台第一家線上「HYUNDAI品牌旗艦館」，以滿足消費者選車體驗的需求為此次合作的第一要務。

富邦媒表示，「HYUNDAI品牌旗艦館」主要鎖定30歲左右年輕人、小家庭與汽車首購族，因汽車屬於高價消費產品又屬於耐久財，站上提供HYUNDAI全系列車款的資訊，讓消費者在決策資訊檢索過程擁有準確的參考資料。爾後還可直接透過momo購物網填寫預約試乘，包括全新TUCSON全智能進化跑旅、ELANTRA風雲特仕車、KONA精品微休旅等超夯車款。

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