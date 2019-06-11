徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



遠東集團總裁徐旭東今年股東會初登板，今天主持集團旗下東聯股東會，面對媒體追問日前談話遭「韓粉」抵制，徐旭東表示談話遭到曲解。話鋒一轉，他表示高雄市長選出來後，全台灣都動起來了，這個力量太大，台灣已經好多年沒有這樣過。

他認為這個影響是正面的、是好事，Wonderful（太棒了）！