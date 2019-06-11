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百萬人「反送中」大遊行後，香港政府為何仍無動於衷？

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

遠東集團總裁徐旭東今年股東會初登板，今天主持集團旗下東聯股東會，面對媒體追問日前談話遭「韓粉」抵制，徐旭東表示談話遭到曲解。話鋒一轉，他表示高雄市長選出來後，全台灣都動起來了，這個力量太大，台灣已經好多年沒有這樣過。

他認為這個影響是正面的、是好事，Wonderful（太棒了）！

徐旭東上周出席桃園元智大學畢業典禮，演講過程大讚桃園市長鄭文燦按部就班、比較認真，做了有實績之後，才要去選另外一個工作。被解讀暗諷韓國瑜當選高雄市長後，又出馬角逐總統大位，遭到韓粉在網路上的圍剿，甚至發動抵制。

遠東集團總裁徐旭東今年股東會初登板，主持東聯股東會。記者曾仁凱／攝影
遠東集團總裁徐旭東今年股東會初登板，主持東聯股東會。記者曾仁凱／攝影
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股東會徐旭東韓國瑜

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