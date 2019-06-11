業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33 聯合新聞網 文章提供／遠見



網路作家「二師兄」。 圖片提供／遠見 分享 facebook 網路上到處都是業配文，眼尖網友都能一眼識破，甚至留言：不要再置入行銷了，好嗎？但有個網路作家「二師兄」寫業配文，不僅網友不討厭，還能輕鬆吸引上萬人按讚，數千人留言。他用獨特行銷手法與搞笑的縣市文章征服網友。粉絲頁成立不到一年，已吸引超過16萬人按讚。

一時間，大家都在問二師兄是誰？當臉書粉絲頁不斷改變演算法，各家小編苦於文章觸及率不高、行銷效果不好時，他又是如何出奇致勝？

死忠古龍迷 創作橫跨科幻與武俠

其實，二師兄今年不過24歲，現在是清大研究所的碩士生。

身邊的人多半不知道他的真實身分，以二師兄身分出現公開場合時，他總是戴著白色面具。他笑稱，會選這個面具，純粹是因為很少能找到像這樣鼻孔有洞，能夠呼吸的。

二師兄回憶，對寫作的興趣，啟蒙於國中時期。國一時，國文老師要大家創作故事，他竟上癮了，學生時期寫出厚厚一疊作品，也在當時紅極一時的無名小站發布。他說，創作純粹是出於「開心」。

他自稱是堅定的古龍書迷，喜歡的小說家還包含蝴蝶與九把刀，除大家常看到的「唬爛」文章，笑稱自己其實也有在寫「正常」的作品，橫跨科幻與武俠類型。

對二師兄來說，筆下創作都是小說，很難分類。

堪稱斜槓青年的他很難用三言兩語定義自己。主業是攻讀碩士學位，副業是創作、寫書，還接業配文。看似任務繁多卻能一一完成，這都有賴規律作息與嚴格的自我管理。

不同於一般人印象中的碩士生，他早睡早起，往往12點前入睡，7點就起床。早上他寫文章，下午處理學校的事情，晚上和廠商用電話開會。

有趣的是，二師兄言必自稱「肥宅」，其實本人中等身材。他之所以會這麼說，是因為小時候胖胖的，一度超過90公斤，直到上大學有規律運動才瘦下來。儘管外表不胖，現在仍懷著一顆肥宅的心。

聊到肥宅，他不忘唬爛本性，笑稱當肥宅不容易，BMI要曾經連續三年超過30，點餐都點大份，而且沒什麼朋友才行。「很多人都是假肥宅，」他假裝生氣地說。

為何會自豪於又肥又宅？這種心態可能讓很多人難以理解，其實背後與PTT（批踢踢）自成一格的文化有關。

唬爛出自我風格 養分來自PTT

其實，肥宅一詞剛開始帶有貶意，但在2014年廣為鄉民使用後，逐漸變成中性詞彙，帶有戲謔與自嘲之味，也為文章與推文添增許多樂趣。

觀察PTT，有許多網友以身為肥宅為榮，甚至會爭辯什麼樣的人才能自稱真肥宅。直到今年4月，都還能看見「爭論真假肥宅」的高討論度文章。

爭論看似沒意義，對鄉民來說卻充滿樂趣。在ptt「唬爛版」十分活躍的二師兄，自然也以身為肥宅為榮。

因為不知道要如何為自己的小說分類，他選了與創作風格相近的唬爛版發文。2015年首次公開發布與剪頭髮相關的創作後，自此成為該版常客。

對他而言，PTT是充滿歸屬感的地方，大家都是朋友，人跟人的距離比較近。很多不敢當面講的話，都能在PTT毫無顧忌講出來。

二師兄進一步解釋，雖然常有網友留言亂講話，但那是真正的建議與批評，其他地方很溫柔，很難看到負面意見；就算只是純粹批評，也可以從批評中了解他們不喜歡什麼，讓自己有改進的方向。

「當作家，不能害怕把作品拿出來給人家看，」二師兄說。回覆留言，他也不改在PTT上的習性，不重對象只重內容。

臉書雖然有「頭號粉絲」的功能，供小編發給死忠鐵粉，但二師兄堅持不使用。原因是「頭號粉絲」的留言曝光度更高，但他希望能讓最有趣的留言浮上來。而讓他印象最深刻的留言，是有人提到「在台中考完駕照，為了找安全的地方停下來，結果開到苗栗。」

找靈感，PTT也是創作時重要的素材來源。5月23日他在臉書發布一篇與嘉義有關的文章，其中只有嘉義人才知道的深度梗「車牌1122」，就是他從PTT上看來的。

聊天與感受文化衝擊 挖掘縣市深度梗

能挖掘深度縣市梗，引起在地人共鳴，是二師兄文章爆紅的一大關鍵。因為老家、大學和研究所都在不同縣市，他有機會體驗文化衝擊。第一篇文章寫的是在新竹騎機車的危險體驗，刊出不久就吸引出版社拜訪，成為他在臉書上爆紅的轉捩點。

除自我經驗和上網找資料，二師兄有很多靈感來自不同縣市長大的同學。文章裡的內容很多是真實故事，角色名稱也多半由同學姓名轉化而來。

文章受歡迎，他認為很大原因是能引起在地人共鳴。他發過近20篇與縣市相關的文章，每篇都可以看到在地人留言。例如台南人稱「我家巷口」的牛肉湯最好喝；肉圓用炸的還是用蒸的較好吃，許多民生議題都引發熱烈討論。

從中他也觀察出有趣現象：愈是經濟繁榮的都市，相對的文化輸出能力也愈強。當筆下的縣市人口較少，不懂梗的網友往往也愈多。

其實，網友現在看到的文章通常不是全貌，二師兄發文前會再刪減。箇中原因，是他得權衡哪些才是大家覺得好看的。他觀察，文章往往三四句話就要有個笑點才能吸引讀者。在這麼嚴謹的節奏下，很難堆砌出有轉折的故事，常常得犧牲文筆好的句子。

截圖加戲謔對話 打造二師兄行銷術

因為縣市系列文章太熱門，六都中還有縣市曾主動找上門。找他行銷的不只縣市政府，還包括不少企業廠商。與他洽談合作的廠商有雙位數，但因時間有限，只能挑有感覺的做。合作過的廠商包含銀行、茶飲、披薩、汽車，每篇都有不錯的回響。

他的業配方式是模擬與廠商的文字對話，在有梗對談中釋出業配資訊，用螢幕截圖組成一系列圖片，每張圖片都能讓讀者吐槽，增加互動機會。

如最熱門的一次合作是業配披薩，吸引超過3.2萬人按讚，近8000次分享。其中一段對話，二師兄故意要求廠商將披薩切成九片，無奈的廠商只好將披薩切成十片後偷拿走一片；或是刻意要求鳳梨分開加，結果廠商直接在披薩上放整顆鳳梨……。

二師兄和傳統業配文完美包裝行銷的模式不同，惡搞中充滿趣味，引來大量網友互動與好評。

從事業配半年來，儘管成績亮眼，他還是希望自己能被定位是「作家」，會接置入行銷業務，是因為一本書寫半年，收入不如兩個禮拜完成的業配文。希望藉此累積經濟後盾，安心寫書成為作家。

出書，是他從國中時就有的夢想。去年二月底，出了人生第一本書，今年預計會再出版兩本，繼續完成夢想。

其實，採訪當日離他新書截稿只剩三天，他原以為可以再延一下。未料隔兩天，就看到他在IG貼出與出版社編輯的對話：「您好，請問您正在寫稿ㄇ」「沒有，我正在吃飯，您來要稿了嗎」「對，不然來要飯ㄇ」。

明明是被編輯追殺，二師兄一樣幽默以對。貫徹他在臉書粉絲頁上的簡介台詞：「人生很難。笑一個，好嗎？」

（作者／蕭歆諺 攝影／賴永祥 本文出自2019.06.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）