花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18 聯合新聞網 文章提供／遠見



台泥董事長張安平。 圖片提供／遠見 分享 facebook 花蓮陷入垃圾危機！累積一年近1萬5000公噸垃圾無處去，暫時堆置在美崙、七星潭沿岸邊。為了處理這個棘手的局面，花蓮縣環保局希望委由台泥協同處理垃圾，但當地居民抗議「不要在這裡燒」，讓台泥董事長張安平親自到場與鄉親溝通。花蓮的「垃圾危機」，究竟該如何解決？

為解決花蓮垃圾危機，花蓮縣環保局6月6日在秀林鄉和平村舉辦「水泥業（窯）協同處理廢棄物boo案」公聽會。場外，一陣大雨砰陀後，抗議民眾逐漸散去，但台泥董事長張安平仍堅持要直接面對面溝通。

大雨中，張安平一把撥開員工遞過來的傘，面對花蓮和平抗議民眾強硬回應，「就是不要在這裡燒，」他一字一句堅定說著，「人類既然製造垃圾，就有責任去處理，而不是留給大自然！」

花蓮陷入垃圾危機

有台灣最美麗後花園之稱的花蓮，正面臨嚴峻的垃圾考驗！去過花蓮的人，對於七星潭一定不陌生，但如今，這美麗的海灘正慘遭垃圾「淹沒」中！

擁有約34萬人口的花蓮，每天平均製造近150噸垃圾，但因縣內無焚化爐，過去，垃圾僅靠六座掩埋場處理，但隨著各掩埋場即將滿載封閉，目前花蓮有8鄉鎮約130噸垃圾，每天都得運到200公里外的宜蘭縣利澤焚化爐處理。

只是，遠水救不了近火！即便宜蘭願意跨縣市幫忙燒垃圾，但截至五月底，花蓮仍累積近1萬5000公噸垃圾無處去，只能暫時堆置在美崙、七星潭沿岸邊。抗議現場，花蓮縣環保局長饒忠大聲疾呼：「1萬多噸，已經囤積了一年，風吹日曬，沼氣都出來了，我們真的很急。」

為解除垃圾圍城危機，年初，花蓮縣府找上台泥，盼倚重花蓮和平廠1300度高溫的水泥窯，能處理棘手的垃圾問題。畢竟，「水泥窯協同處理垃圾」早已是國際成熟的垃圾處理法，且歐、美、日早已行之有年。

只是，每個人都會製造垃圾，但誰都不想垃圾運到自家門口，「我們就是不要垃圾在這裡（燒），」「垃圾難道一定得用燒的嗎？難道不能壓一壓丟海裡嗎？」面對鄉民因不瞭解而產生的擔心與害怕，張安平耐著性子溝通。

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台泥董事長張安平：垃圾必須有人處理

「長久以來，台灣民眾仇視工業，為了衝突而衝突，但人類不可能沒有工業，舉凡食衣住行，都得靠工業，台泥處理垃圾，沒有好處，更賺不了錢，但垃圾必須有人處理」，張安平說，「我今天做這件事，不只是為了花蓮，更是為了台灣，必須要有產業跳出來做這件事！」

「我們要告訴大家，工業跟生活可以共存，」公聽會裡，他首度透露，將打造和平廠為一個生態開放工廠，這是一個藏在腦海裡許久的計畫，先進的循環生態工廠就像具有超自然力量的圖騰，緊緊的護佑著廠區和社區，它增強不同群體的團結精神，重建廠區和社區的血緣關係。

張安平更以日本大島造船廠與丹麥卡倫堡（Kalundburg）工業園區為例，說明工廠除了生產外，「可以是一個能傳遞知識的教室，像是沒有圍牆的學校；包羅各種知識、可以是典藏文物或者是藝術品的博物館；當然也是種子庫、原生動植物的希望保育區、一個大公園，遊樂園...工廠，可以是現代進步文明的地標景觀圖騰。」

這個夢想，今年初，在擁有豔麗珊瑚礁、海水清澈見底的和平港通過歐盟生態村認證，以及確認蘇花改將於明年初通車後，更加具體了，「蘇花改通車後，和平會是第一個出口，也將是和平改變的契機，」「未來，我們甚至可以協助居民經營民宿、餐飲...」張安平描繪著心中的夢想。

面對場內外的質疑與衝突，張安平無奈地說，如果當地居民，不願意為自己的將來做點什麼，我們再用力，也沒有用！不過，他還是沒有放棄希望，「我覺得這次溝通是有效的，我看到他們的眼神，跟一開始已經不同了，即使改變只有一點點，都是好的。」

（作者／林鳳琪 攝影／張智傑 本文出自2019.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）