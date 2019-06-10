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阿帕契飛官今天下午遭雷擊？ 國軍出面說話了

韓國瑜國6東延花蓮 杜紫宸：若開發台灣死定了

創業超新星／裕隆、特斯拉都靠它　充電樁幕後推手

2019-06-10 20:33經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

台灣新創團隊起而行綠能，專門設計電動汽車充電樁，他們的團隊在工研院服務12年，培養了強大研發能力，現在裕隆汽車還有香港的特斯拉，都是起而行綠能的客戶。

綠能電動汽車
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