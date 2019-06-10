創業超新星／裕隆、特斯拉都靠它 充電樁幕後推手

2019-06-10 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



台灣新創團隊起而行綠能，專門設計電動汽車充電樁，他們的團隊在工研院服務12年，培養了強大研發能力，現在裕隆汽車還有香港的特斯拉，都是起而行綠能的客戶。