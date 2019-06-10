雲品5月營收1.80億 年增55%創歷史新高

2019-06-10 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



雲品國際酒店〈2748〉5月合併營收1.80億元，年增55%，累計今年1到5月合併營收10.06億元，較去年同期成長57％，單月營收與累計營收雙雙創下歷史同期新高紀錄。

君品酒店與雲品溫泉酒店住房與餐飲持續穩健成長的情形下，全新婚宴品牌「君品Collection」目前已開始接單，預期將挹注雲品整體營運成績。

雲品表示，5月為產業傳統淡季，宴會與婚宴市場好日子相對較少，但因君品酒店與雲品溫泉酒店住房與餐飲穩健成長，整體營收符合市場預期。雲品今年除了在自有的營運據點繼續深耕品牌提升業績，「君品 Collection」 宴會事業也將以「共享經濟」、「分享利潤」概念，將台灣各場域重新規劃與整合，使宴會業務的成長將不再受自我場地限制，增添未來營運成長動能，期待輕資產的營運方式，能夠帶來更高的獲利能力。

另外，日月潭雲品溫泉酒店，5月份持續維持每周末的住房率站穩高檔水準，五月起開始推的一泊三食蔬活假期與閨蜜假期更受到消費者歡迎，自六月中下旬後，預期有放暑假的家庭客群等訂房需求，雲品更順勢推出Family Fun暑假限定的住房方案，將有益於雲品在六月後的平日與假日住房營運成長。

雲品看好第3季進入畢業旺季後的謝師宴訂桌表現，各館推出謝師宴方案，同時看準下半年度的結婚熱潮，與母公司雲朗觀光於頤品大飯店新莊晶冠館、台北新店館、桃園民生館與翰品酒店新莊，推出最新「嫁妝」婚宴專案，並設定為2年期長賣型的婚宴專案，加上君品酒店與雲品溫泉酒店現行的婚宴方案，將瞄準高價位與中價位結婚新人，可囊括全客群進行婚宴業務推廣，期待有助雲品宴會業務營運保持良好的成長。