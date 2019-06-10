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8項放寬… 募兵今年達標？原來這樣辦到的

長榮空服醞釀罷工 交通部做運能整備因應

2019-06-10 17:57經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，交通部今（10）日傍晚特別召開應變會議，政務次長王國材表示，國內航線若受影響，將協調軍機協助疏運離島旅客，而國際航線部分現有1,400位空服員可以值勤，交通部已請長榮協調其他航空公司幫忙簽轉旅客，但交通部仍希望勞資雙方可完成協商，不要罷工，以免影響旅客。

王國材說，長榮空服員罷工恐連帶衝擊立榮航空的國內線，目前花蓮和馬祖兩條航線為立榮一家獨營，為避免旅可滯留機場，交通部必須協助旅客，所以進行整備運能來因應。他強調，運能整備是為疏運旅客，且搭乘軍機旅客也須付費（單程1,000元），此舉不是替航空公司卸壓，是盡量不要造成旅客滯留機場和不便。

交通部表示，馬祖航線由立榮航空獨營，澎湖與金門，立榮所占運能亦約半數，一旦空服員罷工影響「立榮航空」營運，原本交通已相對不便的離島居民，行的權益將受到嚴重衝擊。未來若啟動軍機投入離島運輸，將僅限於彌補罷工所導致的「立榮航空離島航線」運能缺口。

國際航線部分，王國材說，長榮飛航的國際航線有85條，交通部採分區方式來看，除了華航可以支援的航線外，還有長榮所屬的星空聯盟（在台灣有12家航空公司），我們會盤點他們可用的資源來因應，當然暑假期間各家業者的運能都比較滿，所以要集多家業者一起來支援。

他指出，工會提出的八項訴求，交通部感覺差距並不大，但是工會要求「禁搭便車」條款，導致雙方協商有瓶頸，所以希望勞資各退一步，靠智慧找出一個好的解決辦法，盡快達成協議。

王國材強調，對於勞工採取罷工方式爭取權益，交通部予以尊重，但交通部基於航空事業主管機關，必須協助旅客輸運，減少旅客的不便，至少不要讓旅客滯留機場，不知道要去哪裡。他說，期望事件能儘速圓滿落幕，達成公共利益、勞工權益與公司永續經營的三贏。

桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，交通部今（10）日傍晚特別召開應變會議，政務...
桃園市空服員職業工會宣布取得罷工權，交通部今（10）日傍晚特別召開應變會議，政務次長王國材表示，交通部會預做因應，但仍希望勞資雙方可以達成共識，不要罷工，以免影響旅客。　記者楊文琪／攝影
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