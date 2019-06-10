超商雙雄高價咖啡大戰 開打

2019-06-10 17:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



超商雙雄咖啡大戰，開打。統一超（2912）今日宣布，旗下City Cafe手做飲料品牌正式邁入「New City Cafe 」新里程碑，全面推出「精品咖啡」，搶攻每年上百億元高價咖啡商機，並定位為「超越單品的精品咖啡」，似乎有意與全家之前推出的單品咖啡一較高下。

統一超轉投資的7-ELEVEN旗下之City Cafe品牌今天舉行「精品咖啡」說明會，7-11去年起推出「CITY CAFE PREMIUM」的高價咖啡產品，並開始在部分通路試賣，迴響不錯，目前已在400個通路銷售，預計今年底前推廣到1,000店，明年則希望繼續翻倍。

至於全家便利商店，2017年底率便利商店之先，陸續推出哥倫比亞烏伊拉、薇薇特南果、盧安達單品咖啡，業績也陸續傳捷報，2018年單品咖啡已占Let’s Café一成業績。全家則預期，今年底前要讓消費者在全通路都能買到單品咖啡。

7-11表示，City Cafe品牌已經成立15年，每年銷量持續成長，去年銷售杯數約3.2億杯（含現萃茶），貢獻營收約130億元，占7-11營收達一成之譜，堪稱該公司主力品牌，今年可望突破3.3億杯，而精品咖啡則希望能占到該品牌銷售額的一成。

之所以推出精品咖啡，7-11表示，國人喝咖啡的風氣日盛，不僅愈喝愈多也愈喝愈好，去年台灣咖啡市場規模達450億元，高價咖啡市場則有百億元左右，為了因應國人需求，此次7-11在衣索比亞耶加雪菲單品咖啡豆的基礎上，還加入兩種巴西莊園豆，提升咖啡的風味，期待能受到消費者青睞。

據了解，7-11為了布局高價咖啡豆市場，去年起就投資12億元，全面採購專業的咖啡機，是該品牌成立後，單次最大投資，持續在旗下通路布建，並且訓練700名專業咖啡師，在全台通路駐點，似有意一舉拿下超商的高價咖啡市場版圖。

對於精品咖啡是否會打到自家星巴克（Starbucks）市場，7-11説，兩者定位不同，沒有市場重疊的問題。