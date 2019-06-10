誰這麼厲害？玩弄了張忠謀還讓他佩服不已

2019-06-10 15:23 聯合新聞網 文章提供／遠見



台積電創辦人張忠謀。聯合報系記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 已退休的台積電創辦人張忠謀出席李國鼎110歲冥誕紀念活動，發表主題演講，提到台灣IT產業從過去到現在成功的要素，並穿插不少精彩故事。他提到，曾經被一位「嘻嘻哈哈」的企業家「玩弄於股掌之間」，對他的靈活手腕佩服不已。他是誰？

6月5日下午，台積電創辦人張忠謀、台達電創辦人鄭崇華、宏碁創辦人施振榮、聯華神通集團董事長苗豐強等科技業天王齊聚台大校園，參加李國鼎110歲冥誕紀念活動。

李國鼎曾任台灣經濟及財政部長，任內推動設立加工出口區、獎勵投資條例、科技發展方案，為台灣奠定資通訊產業的基礎。

對不少科技大老而言，李國鼎堪稱台灣「科技教父」，在他與前行政院長孫運璿等傑出部會首長延攬下，張忠謀才會選擇在1985年來台，並創立台積電。因而，科技圈盛傳一句話，「沒有李國鼎，就沒有台積電。」

也許是見到苗豐強、鄭崇華、施振榮、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元等老朋友，張忠謀發表演講「台灣IT產業的過去、現在與未來」時，比往常更為放鬆，並用自己在1968年的故事破題。

條件一〉負責的技術官僚打造產業沃土

「我已經是德州儀器的副總裁，」張忠謀仍記得，當時全球半導體大廠流行到工資低廉的開發中國家設廠，但時任德州儀器董事長的派翠克・哈格提（Patrick E. Haggerty）是理想主義者，堅持公司若要降低成本，應該要走自動化生產，而不是把生產線遷到開發中國家。

這決策，雖然成就哈格提的理想，卻使德州儀器的海外布局落後同業多年。最後執行長馬克・雪普德（Mark Shepherd）實在忍不住，懇求哈格提放手，才讓他勉強同意。

得到董事長授權的雪普德，立即找上張忠謀。張忠謀自曝，「我是很新的副總裁，當時是很有前途的，」但雪普德認為他來自亞洲，應該可以協助德州儀器在亞洲落地生根。

那時，競爭同業多把亞洲半導體基地設在香港，但青少年時期在香港成長的張忠謀卻認為香港太浮華，並不適合發展半導體。而受到史丹佛大學（Stanford University）同學施敏（現為中央研究院院士）影響，他認為台灣工人比較勤勞。

因此，他向雪普德建議，把德州儀器亞洲基地設在台灣比香港更好。兩人在1968年來台，並會見時任經濟部長的李國鼎。

雙方會面前，德州儀器早委由派駐日本的同事先來台灣看地，最終選中新北市（當時仍為台北縣）中和的一塊地，希望在當地設廠。

雪普德、張忠謀和李國鼎見面時，直接告訴他德州儀器要來台有兩個條件。一是要在看好的中和土地上建廠，二是政府必須重視、保護智慧財產權。

兩個條件，李國鼎都沒答應。他對雪普德和張忠謀說，中和土地產權複雜，得跟省政府、縣政府談，但政府在桃園有塊地，附近還有RCA（美國無線電公司）的預定地。

雪普德聽了馬上回絕，表示「德州儀器的習慣是不跟競爭者在同一個區域設廠，更何況RCA是那麼low（競爭力低）的競爭對手。」

對於智慧財產權，李國鼎生氣的說，「那是帝國主義用來欺負落後國家的東西，」講著講著，他和雪普德就吵起來了，張忠謀只能尷尬的被晾在一旁。後來，雪普德強調，德州儀器會帶來至少幾千個工作機會，李國鼎這才說會再審慎評估。

當天晚上，雪普德和張忠謀回到下榻的圓山飯店，吃晚餐時點了牛排。豈知服務生端來的醬料竟是醬油，這讓喜愛美食的雪普德非常生氣。張忠謀心想，恐怕隔天就得打包回美國。

然而，隔天早上吃早餐時，雪普德卻喜上眉梢。他對張忠謀說，新加坡經濟發展局發現他在台灣，立即致電跟總部示好，表示願意答應德州儀器提出的任何條件。

於是，兩人立即搭機飛往新加坡。對第一次來台的張忠謀而言，台灣行竟如此短暫。令他更感觸的是，1965年從馬來西亞獨立的新加坡，才不過三年，就有如此積極的產業布局視野。

當時，德州儀器美國總部，除一位即將被派赴台灣的台籍工程師外，大家都無所謂。對美國人而言，當時的台灣、新加坡都很遙遠，都是落後地方。

過了七、八個月，事情再度峰迴路轉。派駐日本的同事回報張忠謀，李國鼎已答應德州儀器的兩個條件，但這次雪普德不想去，就由張忠謀代表出面。

1969年，德州儀器在新北市中和區設立封測廠。這故事反映出台灣發展半導體，並非一帆風順，還得依賴技術官僚打造良好政策環境才行。

條件二〉企業家靈活手腕，把合作夥伴「玩弄於股掌之間」

第二個故事發生在1988年底、1989年初，那時的張忠謀才創立台積電不久，台積電好不容易才向政府爭取到竹科的地，廠房蓋到一半。

時任聯華氣體負責人的苗豐強，到台積電拜訪張忠謀，希望他把廠房用地分一點給他。張忠謀回答，「這不太好吧？園區的地是政府租給我們的，分給你對我有什麼好處？」

苗豐強聽了之後說，台積電的競爭者聯電、華邦電、旺宏，都向聯華買氣體，「你把地分給我，我可以把氣體便宜一點賣你，賣他們貴一點。」

張忠謀直說，「這個不太好，地是政府租的。」但他發現，「苗豐強這個人最大的長處，總是笑嘻嘻的，看到我不太願意，就說沒關係，你再考慮，之後再談。」

兩個月以後，苗豐強再次致電張忠謀，雖然他依然沒同意苗豐強的提議，但兩人還是約了見面。

一見面，苗豐強就向張忠謀說，「地找到了，找你是想要你來投資我們公司。」張忠謀反問，「我們投資你，有什麼好處？」

只見苗豐強不疾不徐回答，「你投資我們不見得有好處，但你不投資我們，一定會有壞處，因為你的competitor（競爭者）都投資了。你如果不投資，氣體價錢會比他們貴。」

最後，張忠謀還是投資了這家公司，至今已30年，「結果滿好的。」他搞笑的說，這個故事充分顯示「台灣企業家手段多靈活，讓我『被玩弄於股掌之間。』」

張忠謀在展望未來以前，先回顧二次大戰以後，IT史上的兩波重大發展。第一波是半導體＋電腦，幫助日本、台灣、韓國這三個開發中國家翻身。

張忠謀猶記，1949年赴美時到日本轉機，在那裡待了一天一夜，「滿目瘡夷，」至少到1960年以前，日本雖然二次大戰失敗、還很落後，但人才都在，加上當時的半導體還不是資本密集產業，日本就利用這兩個契機從戰敗的泥淖中重新站起來。

至於台灣是從1970年代開始轉型，韓國則晚了十年，從1980年代開始，中國大陸反而沒抓住這次機會。

第二波IT重大發展是網路，自1990年代開始。張忠謀認為，網路時代各國若有規模夠大的國內市場支撐，很容易成功，這是美國、中國大陸快速成長的原因，而台灣、韓國、日本、歐洲各國因內需市場規模不夠大，反倒沉寂下來。

未來的兩大機會分別是IOT（物聯網）和AI（人工智慧）。「20年後，你們身上會有很多感測器，」張忠謀描述，屆時人們身上的感測器，會用來量心跳、血壓的健康數據，並即時傳回醫院，若有異狀會通知使用者。

至於AI，張忠謀讀了李開復所撰的《AI新世界》一書後，對書中「15年內，AI會取代全球50％工作」論點深表贊同，並呼籲各界加強培養運算、數據分析人才，才能防止AI搶飯碗。

他進一步解釋，5G、AI時代的基本都是「運算」，台灣若能朝「運算」加強自身實力，就可防止AI失業潮。而他的母校麻省理工學院（MIT）去年十月也花10億美元成立運算學院。

活動結束後，記者簇擁上前，想請教張忠謀對中美科技冷戰的看法，但他僅回，「今天不談這個，你們去問台積電，」便匆匆離去。

對照日前台積電董事長劉德音在股東會的發言，不難發現台積電也把未來壓在AI、IOT、高速運算。其中，高速運算成長動能最大，IOT成長百分比最大，這些都與張忠謀對趨勢的分析不謀而合，他的接班人已逐步落實當中。

台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）