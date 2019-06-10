2019東勢梨果季登場 三大飯店力挺

2019-06-10 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



東勢水梨進入產季，「2019東勢梨果季」跟著登場，東勢區農會今(10)日宣布，結合了僑園大飯店、中南海酒店及台中大毅老爺行旅，共同推出梨餐饗宴及梨果包裝、農家餐體驗等系列農遊活動，要讓甜美多汁的水梨伴隨客庄好客的熱情，成為歡迎各地遊客來台中作客的亮點。

僑園大飯店常董林協和同時宣布，集團正式成立僑園國際旅行社，未來將延續僑園飯店在美食與健康料理的堅持精神，來呈現給廣大民眾，特別是即將推出系列的「協和家鄉味」主題系列餐飲。

而在遊程規畫上，也會將台中地方特色主題農特產列為重要元素，此時應景適逢東勢水梨產季，飯店同步推出梨果主題餐，要滿足消費者的味蕾。

台中市農業局指出，市長盧秀燕很注重台中市休閒農業發展，把消費者帶到生產區，體驗水果種植及收成，創造農業生產走向休閒觀光化三級產業整合，提高農業經濟收入。

另一方面，也讓消費者走向大自然，真正體驗農村環境優美樸實風光，享受最新鮮的水果，並帶動周邊產業及景點觀光。當遊客都走進農村，農村才有翻轉的機會，市府感謝東勢區農會不斷推動農村加值，才是永續在地農業的方法。

東勢區農會表示，夏季是台中水梨正好吃的時節，東勢又是高接梨的故鄉，甜美多汁的梨讓遊客們口齒留香，區內的軟埤坑及梨之鄉兩處休閒農業區，更有著豐富且精采的農村風情。

此次東勢梨果季．FUN鬆採梨趣活動，非常期待與僑園國際旅行社的結合，推出台中市知名飯店及山城地方特色遊程、採果等體驗活動，邀親朋好友來梨園休憩、享受田園之樂。

另外也提供客家美食料理，讓民眾有的玩、有的吃、有的拿，將「吃在地、食當季」及發揚「食農教育」的理念，一起推廣給國內外遊客。尤其，7月正是來東勢採梨的好時機，歡迎各地旅人一同來「嚐梨飯店去，採梨東勢來」，為2019台中購物節加溫。