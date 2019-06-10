當紅炸子雞！興富發宣布未來五年推30棟商辦

2019-06-10 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



興富發建設今（10）日舉行股東會，董事長鄭志隆會後表示，看好商辦強勁需求，興富發未來五年將興建30棟商辦大樓，今年已有兩棟動工，分別位於高雄、台中。

另外，看好房地產後市，過去興富發新推建案一年約四、五百億，今年將加碼到五、六百億元，以首購產品為主，推案地點遍及全台，包括基隆、台北、新北桃園、新竹、台中、台南、高雄等。

鄭志隆表示，國內商辦市場現有兩大需求，一是舊換新內需需求，一是台商回流需求。

鄭志隆說，商辦內需非常強勁，現在北市忠孝東路、南京東路、信義路沿線雖然商辦大樓林立，但都是舊商辦，缺乏停車位，空調耗能，電梯數也不夠，現在租戶企業並非不想搬，而是找不到新大樓可搬，只要有新供給，很快就會去化一空。

台商回流方面，在全球反避稅CRS上路、美中貿易戰加劇下，台商回流已成趨勢，未來會愈來愈明顯，不過由於過去很多工業土地變更後改建住宅、商場，台商現階段仍面臨缺地問題，加上台灣缺工、總統選戰混沌不明，台商回流仍會考慮政治風向，因此預期可能大選後回流會較明顯。