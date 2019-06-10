連假出遊 酷航「飛常酷促銷」來回含稅3,999起

2019-06-10 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2019過了一半啦，你的年假請了沒。酷航6月11日至13日推出加長版限時三天「飛常酷促銷」，單人來回含稅最低3,999元起，讓你一次把累積的年假安排完，從中秋連假、國慶連假，到2020年的228連假，全部排好排滿，35個優惠航點，滿足所有人的旅行需求。

酷航表示，直飛國人最愛的東京、大阪、首爾、北海道札幌、曼谷、新加坡，來回含稅3,999元起。經由新加坡轉機飛往德國柏林、希臘雅典，來回含稅居然不用一萬六，台北或高雄出發，經新加坡轉機到東南亞、澳洲、印度等航點，來回含稅4,499元起，超值價格讓辛苦半年的你沒有藉口再積假，這次一定說走就走。

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