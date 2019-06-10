6年級兄弟創業蓋套房颱風天窩心泡麵很有感

2019-06-10 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



42歲品創建設副總經理陳韋翔、40歲總經理陳建銓兄弟檔5年前攜手中年創業，發現很多旅店式透天套房產品，房東面對1棟透天約20戶房客，招租、水電維修等管理十分頭痛，創業推案設立窩心團隊幫自家房東提供代租、代管服務，不但維修快，連颱風天都有派員看屋況，並提供泡麵，母親節提供卡片、代寄服務，耶誕節還辦交換禮物等，建立好口碑，至今推出6案、315戶套房產品。

陳建銓說，窩心管理團隊視同公司售後服務，代租代管費較坊間便宜，房東不用外求，營造家的感覺，窩心管理團隊與住戶透過LINE聯繫，有合作維修團隊，維修快，1樓公共空間飲水機旁放置免費的茶包、咖啡，耶誕節交換禮物活動，母親節提供卡片和代寄服務，颱風天派員檢視屋況，並提供免費泡麵，還有寫回饋卡片抽大獎等，很多住戶回饋颱風窩心泡麵最有感。

陳韋翔說，他大學念應用英文系，畢業後在外商洋酒公司服務，對口牌經營很有概念，在37歲時想轉換跑道創業，小2歲的弟弟陳建銓大學念體育系，畢業後因個性活潑外向，投入房地產業銷售、土地開發、市場分析等，也想獨立門戶，於是攜手創業。