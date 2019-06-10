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就靠「這一招」路易莎咖啡從5坪小店13年衝破460家門市

2019-06-10 10:14經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

路易莎總經理黃銘賢說：「我們希望提供更多咖啡愛好者，一杯『平價的精品咖啡』」，就是靠這一招，路易莎2006年從一家五坪小店開始，13年來連鎖店已迅速突破460家，成為在台灣擁有最多門市的精品咖啡品牌，正邁向500家連鎖咖啡規模。

黃銘賢指出，路易莎每年進口200多噸世界頂級莊園咖啡豆，是台灣大型咖啡連鎖店，提供單品咖啡最多的品牌。且擁有專屬的尋豆師，每年從全球引進超過20種極品咖啡豆，在地烘培，提供最佳賞味期，以及平易的價格，希望引領國人品嘗莊園精品咖啡的風潮，例如日前推出的世界冠軍豆種巴拿馬藝伎，即造成空前熱銷紀錄。

黃銘賢表示，路易莎希望提供消費者「不只是一杯好咖啡，而是一種生活品味。」因此，顛覆百年來國際連鎖咖啡的經營模式，近來以「全方位生活門市」為主軸，發展出各種符合現代人需求的特色（如圖書館、親子等）門市，也讓連鎖店迅速突破460家，成為在台灣擁有最多門市的精品咖啡品牌。

除了展店腳步不停歇外，路易莎在經營上也不斷創新，2017年初首創在FB社群平台推出「虛擬黑卡」，瞬間有10幾萬人上線索取，還曾一度造成官網癱瘓。目前黑卡會員已累積超過50萬人，成為路易莎的忠實粉絲，無論對展店及業績產生皆有莫大助益。

同時，路易莎今年3月也在泰國曼谷Amarin plaza展開第一家海外門市。

6月13日將是路易莎13周年慶，自今（10）日起至6月14日除黑卡會員享有專屬優惠「1餐食+1飲品/總金額8折」。同時，也提供一般消費者優惠，6月20日至6月30日路易莎咖啡推出兩款蛋糕新品，包括：粉紅泡泡慕斯蛋糕及岩燒黃金乳酪派，皆有九折嚐鮮價◦

6月13日將是路易莎13周年慶，自今（10）日起至6月14日黑卡會員享有專屬優惠...
6月13日將是路易莎13周年慶，自今（10）日起至6月14日黑卡會員享有專屬優惠「1餐食+1飲品/總金額8折」。 圖／路易莎提供
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