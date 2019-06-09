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悠遊卡讓你Monday不Blue　台灣大車隊限時限車現折70元

2019-06-09 12:42經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

優惠超有感，悠遊卡公司宣布與台灣大車隊合作，自6月3日至7月31日、每週一上午7至9時，只要持悠遊卡/悠遊聯名卡支付並搭乘指定BeBe彩繪專車，就可享當趟計程車資現折新台幣70元的優惠。

悠遊卡積極發展悠遊生活圈，在交通運輸部分除了既有的北捷、高捷、雙北市公車、Youbike之外，計程車也是持續深耕的市場，目前除了與台灣大車隊密切合作外，搭乘大都會衛星車隊、優良衛星車隊等車隊計程車時，也能使用悠遊卡繳付車資。

悠遊卡公司表示，上班族最怕上班遲到，尤其是剛結束週休假期的週一早上，尖峰時間的7至9時更是人人都在趕時間，悠遊卡幫你貼心設想，特地在6月3日至7月31日的每週一上午7至9時推出限時優惠，搭乘指定的台灣大車隊「BeBe彩繪專車」，以悠遊卡付費，即可現折70元，相當於雙北市計程車的起跳金額，超級有感。

悠遊卡公司建議，台灣大車隊「BeBe彩繪專車」共20輛，在有搭車需求時若在路上捕獲「BeBe彩繪專車」，伸手攔車就對了，記得付車資時掏出皮夾裡的悠遊卡，只要在週一早上的7至9時完成「嗶」的付費動作，就可直接享有70元的折扣。

悠遊卡公司指出，傳統的現金付款模式，小黃運將須事先準備零錢，還有經常找錯錢的煩惱；乘客下車時則有急著掏口袋找零錢的困擾，使用悠遊卡付費，不但可以節省時間，還可大幅降低使用現金的成本，一舉多得。

悠遊卡公司宣布與台灣大車隊合作，自6月3日至7月31日、每週一上午7至9時，只要...
悠遊卡公司宣布與台灣大車隊合作，自6月3日至7月31日、每週一上午7至9時，只要持悠遊卡/悠遊聯名卡支付並搭乘指定BeBe彩繪專車，就可享當趟計程車資現折新台幣70元的優惠。圖／悠遊卡公司提供
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