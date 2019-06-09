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誰在乎日圓升值？ 這家日本品牌霸氣降價一成

2019-06-09 10:59經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

5月以來受到中美貿易戰越演越烈影響，避險貨幣日圓行情看俏，日圓換匯價格節節攀升，從4月17日低點，新台幣0.2788元換1日圓，攀升到近日高點來到0.2955元價位；換1萬日圓，要多花新台幣167元。

當日圓升值之際，消費者最怕的就是日本進口貨會漲價；不懼日圓升值，日系家飾品牌UCHINO宣布，2019年UCHINO部分新品服飾調降售價10-15%。

UCHINO表示，台灣每年前往日本旅遊並造訪UCHINO店鋪，採購棉花糖三重紗的消費者非常多，曾有愛好者在日本UCHINO店鋪一次購買了20件家居服，可見台灣消費者對UCHINO家居服熱愛的程度。

慶祝UCHINO來台10周年，也為了讓消費者享受幾乎接近日本的價格，特與日本總公司協商，將2019年UCHINO部分新品服飾調降售價10-15%，回饋給台灣的消費者，讓台灣的消費者無需再辛苦奔波、紅著眼到日本採購。

UCHINO居家服材質舒適，訴求在家可以穿，出外也能穿搭，著重設計感，因此售價不便宜，整套買起來要新台幣上萬元，因此降價一成，消費者會非常有感，就連藝人李李仁也因為材質透氣舒適，成為這個品牌的愛用者。

UCHINO居家服重視設計感，舒適有型，訴求在家或外出皆可穿著。圖/仝澤蓉攝影
UCHINO居家服重視設計感，舒適有型，訴求在家或外出皆可穿著。圖/仝澤蓉攝影
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