生醫產業打國際盃 科技部攜7大學赴美搶商機

2019-06-08 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



科技部次長謝達斌4日帶領台灣國際產學聯盟GLORIA團隊，赴美國BIO展，與生醫加速器SmartLabs進行一對一遊說，搶奪加速育成先機。科技部表示，SmartLabs成立後，三年內輔導的美國團隊共7家上市上櫃，總計募得70億美元的資金，成功率約28%。SmartLabs表示，希望早日進駐台灣竹北生醫園區，協助台灣生技產業打入國際產業供應及價值鏈，拓展全球市場能量。

由台大、陽明、海洋大學及中央大學組成的國際產學聯盟（GLORIA）共派出7個團隊，分別以水產科學、精準治療、前瞻藥物、AI醫療等主題進行報告。SmartLabs執行長Amrit表示，台灣具有豐厚的資通訊產業能量、高密度的人才資源、完整的生醫產業基礎建設與聚落連結以及健全的醫療體系。透過此次交流，讓我們感受到波士頓地區許多加速器與育成中心，已在積極爭取與台灣合作並進駐的競爭。

科技部說，SmartLabs對每個新創團隊皆提出關鍵提問，並對台灣原創能量相當肯定，也對團隊商業模型提出建議。例如台大AHEAD團隊結合了臨床醫師以及數據科學家，透過AI提供臨床醫師更快速的血癌與淋巴癌診斷速度，具有一定的前瞻性與臨床意義。