瞄準年輕用戶群 攜程找彭于晏當代言人

2019-06-07 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



瞄準年輕用戶群，大陸最大線上旅遊服務公司攜程，透過官微宣布簽約彭于晏為代言人，而彭于晏所拍攝的攜程最新廣告片與平面廣告，也從6日起在全大陸的機場、高鐵站、攜程旅遊線下門市等場景同步投放。

彭于晏同時也是攜程國際品牌Trip.com港澳台地區代言人，廣告也在這些區域正式亮相。

新浪科技報導，對於這次啟用新代言人，攜程相關負責人表示，彭于晏的形象陽光時尚、自律勵志，同時，也被粉絲親切地稱為「熱心旅遊博主」，是愛旅行、愛生活的典範。

攜程相關負責人指出，攜程希望透過新代言人的啟用為品牌注入新的活力，並和用戶一起探索屬於自己獨特的旅行和生活方式。

密切關注用戶需求的變化，不斷對技術和產品創新、斬獲新技能也已經寫進攜程的基因，尤其攜程今年將迎來創立20周年紀念日，攜程相關負責人表示，這次選擇彭于晏為代言人，除了看中身上相同的優秀品質，更希望為品牌注入新活力，帶來新機遇，向用戶傳遞攜程的「新」故事。

攜程提供的數據顯示，攜程35歲以下的客戶比例，過去5年裡穩定保持在70%左右，29歲以下的年輕用戶增長最快，占比從30%增加到近50%。

另外，攜程已深度觸達線下並加速「下沉」戰略，2019年攜程線下門市總數將將突破8000家，新開門市中有一半落地縣域。

攜程低星酒店，在Q1達到年增60%；線下門市交易額達三位數同比增長。