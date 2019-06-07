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端午連假何處去？ 夢時代好車大賞熱鬧展開

2019-06-07 20:15聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

由高市汽車商業同業公會舉辦的「abc特選好車大賞」至即日起至6月9日在高雄夢時代戶外廣場舉行，匯集超過70家車商展售上千輛新車及中古車，強調合法營業車商、實車實價不實賠1萬元、車況不符，店家原價買回等三大承諾，加碼保證完整第三方履歷、車源選配進口原裝、售後半年內5000元免費維修等，現場同步規畫賞車集點夾好禮、LINE NOW問答贈好禮、辣妹洗車秀、親子戲水設施等周邊活動，讓民眾端午連假不無聊，千萬不要錯過熱情南台灣年度車展盛會。

高雄夢時代特選好車大賞匯集超過70家車商展售上千輛新車及中古車，結合周邊活動要讓...
高雄夢時代特選好車大賞匯集超過70家車商展售上千輛新車及中古車，結合周邊活動要讓民眾端午連假不無聊。記者劉學聖／攝影
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