全球供應鏈採購大會 九月底台南壓軸登場

2019-06-07 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



國內業界年度盛事「全球供應鏈採購夥伴大會（Sourcing Taiwan）」今年邁入第11年辦理，並依據各產業聚落分布，分別於台灣北、中、南辦理4場大型採購洽談會，今年最終場將於9月24日於台南香格里拉飯店舉行，聚焦在汽配、扣件、及塑橡膠機械等產業，主辦單位外貿協會也邀請逾百名重磅級外商來台洽談。

貿協指出，台南場目前已洽邀到汽配買主包含年營業額達1億美元以上之大型外商包括美國Dana Incorporated、Neapco Holdings, LLC，義大利RHIAG S.r.l.、SAMPA AUTOMOTIVE INC.及烏克蘭Tegeta Motors等，分別採購傳動軸、轉向接頭、保險桿、車燈、車身件、引擎、離合器、變速器、煞車來令片、套管及轉向系統。

扣件買主包括年營業額逾6億美元的法國NEDSCHROEF FASTENERS SAS、巴西METALURGICA FEY LTDA、CIA. INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER - CISER及Bigfer Ltda、西班牙BRALO、英國Supply Technologies Limited等，採購品項除了扣件及相關機械、模具；在機械方面，代表性買主有LAEPPLE (Taicang) industrial technology Co., Ltd.，LÄPPLE集團從事汽車金屬車身、鋁合金車身部件OEM商，本次來台主要採購工具機、精密零組件等。

貿協表示，在美中貿易戰、英國脫歐等事件影響下，全球經貿瀰漫一股不確定性，台灣業者面臨嚴峻的市場考驗，為協助我業者在這多變的市場氛圍下，以較低成本拓展海外市場，不用出國就可以直接與全球買主面對面商洽，並可就近安排訪廠，讓買主實際感受體驗台灣產業的動力，有效提高洽談媒合成效。