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長榮若罷工 交通部將啟動應變中心、國防部擬支援軍機

2019-06-07 11:16聯合報 記者董俞佳╱即時報導、曾吉松／攝影

長榮航空空服員擬罷工，桃園空服員職業工會發起罷工投票，上午開始進行開票，預計下午...
長榮航空空服員擬罷工，桃園空服員職業工會發起罷工投票，上午開始進行開票，預計下午將有結果，若通過罷工門檻，工會將不排除罷工。記者曾吉松／攝影
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桃園空服員職業工會罷工投票今天開票，預計今天晚間將有結果，若通過罷工門檻，工會將不排除罷工。對此，交通部指出，若罷工通過，將立刻於交通部啟動應變中心，所有人員都會進駐。

交通部次長王國材表示，為了因應空服員罷工，交通部日前已經成立應變小組，且已經開過5次會議，討論過相關因應方式，包括確保長榮獨營的馬祖航線營運不中斷，同步協調航港局、國防部軍機及其他國籍航空公司，備妥預備運能。

王國材表示，今天若通過罷工，交通部就會立刻啟動應變中心，相關人員包括民航局、航港局、航政司、國防部因有軍機可以支援因此也都會進駐。

至於日前交通部長林佳龍要求觀光局統計旅行業者訂長榮機票狀況，觀光局業務組組長劉士銘表示，目前各旅行業者還在回報統計當中，他說，會隨時留意罷工情況，請民航局、航空公司調度航班，不過，實際狀況如何，觀光局也在觀望。

民航局指出，長榮航空公司過去30年在勞資雙方共同努力下，已躋身國際優良航空公司之列，一旦發生罷工，將會造成公司、員工、旅客三輸局面，也會毀棄過去辛苦建立的形象與成果，相信各界及勞資雙方都不樂件此一結果出現。

民航局表示，目前情勢尚未到最後關頭，交通部與民航局除了敦促長榮航空必須妥善因應，確保旅客權益，也會繼續努力，希望勞資雙方能善待彼此、化解成見，能在後續協商過程中存異求同，一起營造旅客、員工、公司三贏的結果。

長榮航空空服員擬罷工，桃園空服員職業工會發起罷工投票，上午開始進行開票，預計下午...
長榮航空空服員擬罷工，桃園空服員職業工會發起罷工投票，上午開始進行開票，預計下午將有結果，若通過罷工門檻，工會將不排除罷工。記者曾吉松／攝影
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