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小車大空間 中小家庭首選

2019-06-07 10:55經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

大家愈來愈重視生活樂趣，小車大空間成為許多中小家庭的首選，再加上價格考量下，價格在70-80萬元區間的小型休旅車銷售正夯。日產的全新智能跑旅NISSAN KICKS，已連續6個月蟬聯小型SUV銷售冠軍，搶攻市場商機，五月台灣本田（HONDA）熱門車款HR-V也小改款上市搶商機。

近年休旅車級距在臺灣汽車市場占比不斷成長，各品牌競爭激烈，裕日車為搶攻市率，於2018年底正式推出擁有時尚造型設計、科技安全防護、創造全新動能全新智能跑旅NISSAN KICKS，上市後銷售不斷傳佳音，連續6個月蟬聯小型SUV銷售冠軍，更在2019年3月份勇奪第14屆車訊風雲獎最高榮耀「2019年度風雲車」、「最佳國產SUV」以及「最佳人氣車款」三冠王大獎，展現小型休旅車的霸氣魅力。

裕日車指出，NISSAN的KICKS是NISSAN品牌的全球戰略車款，由NISSAN巴西里約設計中心操刀設計，無論是在車輛外型或內裝，都能感受到來自南美洲的森巴熱情活力，深受廣大消費者喜愛。裕日車5月起也推出限量推出300台NISSAN KICKS 「完全制霸版」特仕車，搶市場商機。

小型休旅車市場已經是國內購車的另一個主流，台灣本田發表的HR-V跨界跑旅小改款，這款車也是國內消費者喜歡的小型休旅車，HR-V採用中置油箱設計，獨步車壇的ULTRA SEAT多變座椅，空間變化大一直深受消費者喜歡，這次更大手筆的增加價值約2萬元的配備，價格還比原來的降價9,000-1.2萬元，售價分別為77.7萬元跟84萬元。

HONDA熱門車款HR-V也小改款上市搶商機。黃淑惠
HONDA熱門車款HR-V也小改款上市搶商機。黃淑惠
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日產的全新智能跑旅NISSAN KICKS，已連續6個月蟬聯小型SUV銷售冠軍。...
日產的全新智能跑旅NISSAN KICKS，已連續6個月蟬聯小型SUV銷售冠軍。公司提供
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