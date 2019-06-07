ALTIS 帶動國內轎車購車潮

2019-06-07 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



TOYOTA Altis大改款上市後，帶動轎車購車潮！福特汽車、裕隆集團旗下的納智捷也推出新款轎車應戰，五月LUXGEN 推出的S5 GT/GT225 四門轎跑，高CP值掀起新話題。

TOYOTA五月分的銷售再度繳出亮麗成績單，新車款人氣居高不下，旗下RAV4與 Altis兩者單月銷量再創新高，讓Toyota品牌氣勢衝到最高點；5月新車銷售量來到3.78萬輛，較4月成長9.1%。新世代TOYOTA Altis延續上月新車大改款上市氣勢，5月再度以2,883輛保持銷售冠軍，以不小程度衝擊市場，轎車市場再度熱絡。

隨著休旅車當道，近年來轎車市場銷售表現不佳，今年和泰車在導入TOYOTA Altis大改款後，市場的氣氛開始改變。談起Altis寫下的成績，國內車市無車款能及，自2001年國產化至今累計銷售已超過60萬台，連續18年蟬聯台灣汽車市場單一車種銷售冠軍，是國人購車首選。

另外，隨著Altis大改款推出後，2019年台灣車市迎來許久未見的轎車購車潮，裕隆集團的納智捷（LUXGEN）也推出全新LUXGEN S5 GT/GT225 四門轎跑，高CP值的售價為69.9-89.9萬元，全面搶攻新車市場商機。預估年銷售目標1.2-1.5萬台，隨著計畫的腳步。