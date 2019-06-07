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茶籽堂布局旅宿通路 讓品牌被看見

2019-06-07 03:36經濟日報 ▉戴慧瑀

茶籽堂執行長陳瑄筑 記者戴慧瑀／攝影
茶籽堂執行長陳瑄筑 記者戴慧瑀／攝影
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洗手乳、洗髮精和沐浴乳也能呈現在地故事！台灣特色旅宿眾多，融合在地特色更是不少，台灣文創品牌茶籽堂看準這點，積極布局旅宿通路，到現在取得不錯成績，全台超過兩百家旅宿都是使用他們的產品，也大幅提高品牌能見度。

融合在地特色

從台灣的苦茶油原料，到搶眼的山林版畫外包裝設計，茶籽堂的洗浴用品讓人感受濃厚的台灣文化。茶籽堂的第一間旅宿客戶是Home Hotel，這家秉持「Made in Taiwan」精神的特色旅宿，2014年洗浴備品採用了茶籽堂。

「喔！原來還有飯店這種市場，一開始根本沒有想過，」茶籽堂執行長陳瑄筑笑說，在這樣的姻緣巧合下，才開始注意到旅宿市場，投入研究，一步步做出成果。老字號飯店加賀屋、神旺大飯店，文創旅宿台中紅點文旅、承億文旅，還是特色民宿宜蘭「蔥澡」、「小國生活」，「全台上百間旅宿都可以看得到茶籽堂。」

跟多數廠商不同，茶籽堂不只要賣洗浴備品給旅宿，還要賣品牌精神。

凡是採用茶籽堂的旅宿，都要完整呈現茶籽堂LOGO商標及包裝設計。有時房間內還會擺放一張提示卡，介紹茶籽堂的品牌故事。

陳瑄筑指出，茶籽堂態度很明確，品牌一定要露出，「你（飯店）只買我的內料，不去做品牌露出，這個不符合我們的價值。」業務團隊花了很多心思說服旅宿，向對方傳達選用茶籽堂的產品，可以提高飯店的價值。

創造三贏局面

當客人住進旅店，使用茶籽堂的產品，認識茶籽堂的故事，可以有「這間旅店很棒、很不一樣」的感受。

曾在旅宿業工作八年的陳瑄筑直言，台灣旅宿市場非常競爭，每間旅宿都要思考一件事情，如何在眾多旅宿中突出自己，讓客人直接感受到不一樣。客人使用的東西，就是其中一項。

就像去一個地方旅行，「想看到的，不會是其他地方都看得到東西，」陳瑄筑強調，如果每間飯店都長得一模一樣，都是用相同的洗浴備品，那麼在飯店的時間就會少了很多趣味性。

外籍旅客來台灣，也是一樣的道理，是為了更認識台灣在地文化，飯店要是能夠提供在地化的產品，勢必會更加分。

為了確保不管在哪裡，都能讓人感受得到品牌的美感，茶籽堂業務團隊定期走訪各家旅宿，一旦發現瓶身或標示有損壞情形，便會立即更換；同時也順道考察市場行情，了解客人、飯店使用的感想。

一些旅宿客人使用完產品覺得不錯，也想要買回家使用。由於詢問度高，茶籽堂產品進駐到飯店，只要客人購買，一部分的利潤就會回饋給飯店。

陳瑄筑說，對大家來說，這是一個三贏的狀態，消費者可以用到好產品；飯店可以提供更好的備品給客人，並降低洗浴備品成本；茶籽堂則得到品牌的曝光跟推廣。

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