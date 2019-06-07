高績效教練／模範領導三指標

2019-06-07 03:17 經濟日報 ▉顏長川



管理和領導是領導者最重要的兩把刷子。大部分職場人士公認的模範領導人，具有如下的特質 : 老練的演說家、敢於向權威挑戰、做好人際關係、離鄉背井增廣見聞、專精領域、個人魅力、反省能力、愈挫愈勇。現今領導的實質內容（Content）沒變，但背景（Context）卻變了；領導強調的是關不關心？有沒有誠意？以及心中是否有愛？

詹姆士．庫塞基（James M. Kouzes）& 貝瑞．波斯納（Barry Z. Posner）研究領導課題長達20多年，曾被國際管理會議提名為2001年威爾玻．麥肯費里獎（Wilbur M. McFeely）的得獎人，與管理大師彼得．杜拉克等齊名。他們訪問過全球千餘位企業家以及7萬多名社會中堅，發現領導統御的基本內涵與原則並歸納整理出模範領導的五大實務要領及十大承諾，其中值得學習的重點有三：

一、以身作則：求別人相信之前，先相信自己；也就是堅持何事該不該做的意思。領導統御就是人際關係，要建立並確認共同的價值觀，同時結合行動才能樹立以身作則的榜樣；領導者可據以帶領擁護者從「我相信」走到「我們相信」的地步。

二、喚起共同願景：有前瞻性和方向感的領導者，會熱情地想像各種美好的可能，找出遠大理想的意義，勾勒未來；領導者須傾聽別人的聲音、接納別人的意見、說出別人的痛點，找到共同目標、喚起共同願景、訴求共同抱負，以爭取他人支持。

三、向舊習挑戰：領導者會主動積極尋找機會，想盡各種辦法去做以前沒做過的事，為自己及他人尋找並創造有意義的挑戰；利用創新手段來達到變革、成長和改善的目的。領導者要敢打破守舊心態，積極面對壓力，坦誠承認錯誤，從錯誤中學習教訓，不斷創造小贏，藉此進行實驗和冒險。

《模範領導》於2004年5月出版，是一本權威的領導教科書，全球銷售超過100萬冊。它是根據數十年來從世界各地蒐集到的證據和資料編寫而成，在論述之餘，以一個個真實感人的故事，讓人領悟領導的真諦；其中可以活用的觀念有三 。

首先，要促使他人行動。互信從先相信別人開始，建立雙贏的互惠標準，不斷地進行面對面互動，以培養同舟共濟情操和團隊合作精神；領導者願交辦重要任務以豐富擁護者的工作內涵並提供看得見的支持，教育、教育、再教育，以創造學習風氣，藉由權力的下放與分享，強化他人分量、促使他人行動。

其次，被人肯定和讚揚是人類的一種本能，領導者要把評估標準說清楚，期許有更好的績效，用心眼合一聆聽法去表達關心，感謝及肯定個人的傑出貢獻；用公開的典禮和儀式來創造社群精神，用故事來詮釋價值觀和未來願景，並頌揚勝利成果，當個啦啦隊長，以鼓舞人心。

第三，人人都可以是模範領導。有一個錯誤的觀念深深埋在很多人的心裡 : 「領導者是天生的，具有神聖不可侵犯的崇高地位」，即所謂的「天縱英明」。其實，領導是可以學習的，而且是每個人的事；請先領導自己，釋放出領導潛能，給自己自由，征服對領導的恐懼和疑慮。

與模範領導者共事的人會覺得很篤定、有活力、有衝勁、具影響力且很有分量；而眾望所歸的領導者擁有滿腔熱情，相信他人潛能，鞏固他人決心，提供實踐手段，樂觀面對未來的一切。

「心中有愛」可以維持領導者的熱情不減，用愛來領導，愛這群工作夥伴，愛組織成就的一切，愛這群以成就來為組織增光的人，領導不是誰來帶頭的問題，而是有沒有那顆心？領導就是用愛心「讓員工願意主動成就非常之事」。

（作者是資深企管顧問，本專欄隔周五刊登）

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