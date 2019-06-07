行銷線上／小7右腦經濟學

人有左右腦掌管理性和感性，每天24小時服務人群、面對人群的超商如何運用左腦和右腦？7-ELEVEN表示，除了使用左腦理性思維，在一般商品及服務上追求差異化外，同時也利用右腦感性思考，表現集團美學實力，發展出另一套的「右腦經濟學」。

7-ELEVEN右腦經濟學並非一日展現，是源自2016年開始培育集團員工的美學能力，7-ELEVEN認為美學對於企業扮演相當重要的角色，若提升集團整體美學素養，更能強化市場競爭力；因此去年推出科技店X-STORE、各種形態複合店，甚至跨界品牌聯名店等創新店型，即可反映集團針對員工美學培育的效益。

有別傳統零售業培養人才手法，7-ELEVEN針對集團員工提供專業美學課程訓練，自2016年起每年皆舉辦四場美學講座，包含繪畫、雕塑、建築、音樂、文學、舞蹈、戲劇、電影等八大藝術面向，課程現場更安排講師與同仁進行空間體驗，至今每堂講座更突破400人參與。

近年來打造創新新店型幕後推手，是7-ELEVEN工程團隊，每間門市皆耗時超過半年時間設計。除了公司提供美學課程及訓練，也遠赴國外參考百貨公司、精品店、咖啡店等案例。

舉例來說，像博源門市「Big7」中的博客來書架設計，就是參考日本東京的「蔦屋書店公寓」，不僅同樣打造整面書牆，7-ELEVEN更進一步將博客來緊鄰咖啡及烘焙專區，同時更結合32席座位，是超商業界首次規畫完整閱讀氛圍的書香空間，成功帶動出版品業績較開幕前成長一成以上。

國際知名設計展來台時，7-ELEVEN工程團隊也會把握機會參觀，像是日本藝術家草間彌生的亞洲巡迴展，概念則延伸到「Big7」糖果屋的繽紛圓點視覺，7-ELEVEN將繽紛絢爛的設計與糖果結合，更能表現強烈的品牌性以及商品獨特性，同時也提升消費者的購物慾望，也帶動糖果業績較開幕前成長兩成。

除了複合店型設計外，目前7-ELEVEN改裝後門市的座位區則是參考日本今年2月開幕的「中目黑星巴克」，將門市座位區的桌椅大量使用木紋質感設計，期望能夠打破消費者對於傳統便利商店思維，在台灣也能享受異國高質感的購物體驗。