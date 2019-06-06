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台中市室內設計公會國際學術座談 邀義大利ACPV主講

2019-06-06 21:46經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中市室內設計公會國際學術座談今(6)日在台中國家歌劇院登場，今年特別爭取全球知名的寶格麗飯店御用義大利建築團隊ACPV來台機會，向中部地區的設計師業界，以及大陸建設「寶格」、「麗格」豪宅住戶演講。

今天的座談，由義大利國寶建築師Antonio Citterio與Patricia Viel主講，就「米蘭．台中經典激盪」為題，與前實踐大學設計學院院長安郁茜建築師進行設計高峰對談，現場吸引滿滿的人潮參與聆聽。

包括台中市室內設計裝修公會理事長張仲立、大陸建設董事長張良吉、台中龍寶建設董事長張麗莉等人也都到場。張良吉說，義大利ACPV是一個全方位的建築團隊，包括建築主體、室內設計等，都為台灣帶來全新的嘗試與可能。

Antonio Citterio以他在台灣的三件作品：從ACPV建築團隊全球第一座超高層住宅大樓「寶格」、蜂巢時尚空中別墅「麗格」，到台北信義計畫區的亞洲首座凱悅雙高端品牌飯店「Taipei Sky Tower」，分享米蘭經典設計如何介入台灣城市高度。

Antonio Citterio甚至建議，台中可以舉辦當代美術館的國際競圖，ACPV建築團隊希望可以在台中除了豪宅之外，也能夠在公共建築方面留下更多的足跡。

Patricia Viel則說，她第一次來到台中，就為七期綠園道感到驚豔，她發覺台中是一座相當美麗的城市，尤其不少高層大樓建築採用石材，這在東方很少見，而就建築師的角度來說，她也在此看到希望與機會。

李仲立表示，公會每年都會舉辦國際學術論壇，今年邁入第四屆，預期這場跨越時空的美學激盪，將為國人帶來深度觀點與獨特視角。

他進一步指出，台中市室內設計裝修公會關注國內室內空間設計趨勢發展不遺餘力，這次爭取國際大師來台機會，特別感謝協辦的大陸建設，支持公會長期致力於提升國內設計創新的努力。

台中市室內設計公會國際學術座談在台中國家歌劇院登場，今年特別爭取全球知名的寶格麗...
台中市室內設計公會國際學術座談在台中國家歌劇院登場，今年特別爭取全球知名的寶格麗飯店御用義大利建築團隊ACPV來台演講。記者宋健生/攝影
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