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攻小資族市場 漢來美食平價品牌齊發

2019-06-06 18:28經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

漢來美食（1268）搶攻小資族何包，總經理林淑婷6日表示，預計11月開兩個新品牌，一家是健康蔬食餐廳，一家是火鍋店，客單價約200至400元，皆走平價路線。林淑婷強調，外食人口不斷攀升，外食族及小資族將是漢來美食下一階段主攻的客群。

漢來美食是國揚集團旗下的餐飲事業，在全球共有漢來海港、宴會廳、漢來蔬食、漢來軒、名人坊、上海湯包等15個品牌。在台灣餐廳數為37個，皆為直營店；上海2個、泰國1個，皆為品牌授權。

漢來美食今日公布5月營收3.08億元，年增8.94%，累計前五月營收15.87億元，年增6.58%。

漢來名人坊台北敦化店預計10日開幕，位於SOGO敦化館四樓，為名人坊第五個據點。林淑婷指出，去年台南及台中名人坊開幕，生意非常好；同樣去年開幕的台北大直名人坊，目前正在調整格局，增設包廂數。整體而言，名人坊前景看好。

至於今年展店目標，林淑婷表示，11月將開兩個品牌，一個是健康蔬食的餐廳，為漢來蔬食延伸的副品牌；另一個是火鍋店。這兩家皆位於高雄漢神百貨內的美食街內，走平價路線。7月也會開一個新品牌，同樣為平價風格。

林淑婷指出，台灣外食族不斷增加，加上漢來美食多為中高端的餐飲品牌，為了擴大消費客群，因此開設符合年輕上班族需求的新品牌，搶攻小資族的市場。

她說，去年在台南夢時代的美食街開了一家上海湯包，生意好到不行，這讓漢來美食發現，平價美食的趨勢正在成形。

林淑婷強調，名人坊敦化店開幕後，暫時不會再展店；營收占比最大的品牌漢來海港未來以重新裝潢為主，不會再開新店。

漢來美食企畫部協理吳若寧表示，高雄、台中漢來海港相繼改裝後，都呈現一位難求盛況。其中，高雄漢來海港第1季營收較去年同期大增3,000萬元，帶動漢來美食首季每股純益（EPS）為2.65元，優於去年第1季的2.24元。

漢來美食營收
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