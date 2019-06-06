科技部攜生醫加速器SmartLabs 揮軍國際

2019-06-06 17:57 中央社 台北6日電



2019美國生技展在費城登場，科技部政務次長謝達斌帶領國際產學聯盟團隊，與美國波士頓生醫加速器SmartLabs進行一對一的遊說，希望可以搶奪加速育成先機，進軍國際市場。

科技部透過新聞稿指出，SmartLabs2015年成立後，3年內輔導的美國團隊有7家上市上櫃，共募得70億美元的資金，成功率約28%。

推動台灣生醫產業的創新聚落，科技部2018年啟動「生醫創新聚落整合推動計畫」，來自波士頓的重量級國際生醫加速器SmartLabs經甄選，獲推薦將進駐台灣竹北生醫園區，協助台灣生技產業打入國際產業供應及價值鏈，擴展全球市場能量。

台大、陽明、海洋大學及中央大學的國際產學聯盟（GLORIA）派出的7個團隊，分別以水產科學、精準治療、前瞻藥物、人工智慧（AI）醫療等主題進行報告。

SmartLabs表示，台灣具有豐厚的資通訊產業能量、高密度的人才資源、完整的生醫產業基礎建設與聚落連結以及健全的醫療體系。透過此次交流，也感受到波士頓地區許多加速器與育成中心已在積極爭取與台灣合作並進駐的競爭。而SmartLabs也將展現其尋求雙贏，擔負連接台灣與世界橋樑的積極態度與誠意。

科技部表示，SmartLabs相當肯定台灣原創能量，並對團隊商業模型提出建議。例如中央大學溫感型細胞捉放塗層在新興細胞治療與再生醫學產業價值鏈中提供關鍵的連續式細胞製造優勢；台大AHEAD團隊結合臨床醫師以及數據科學家，透過AI提供臨床醫師更快速的血癌與淋巴癌診斷速度，具有一定的前瞻性與臨床意義。

除了國內的資源串接，SmartLabs表示，對於台灣諸多先進發明與革新技術，非常願意進一步提供市場行銷與產業分析，更希望能積極協助與國際資金的連結。

謝達斌說，生醫產業是驅動台灣下世代產業成長的核心，在政府生技醫藥產業創新方案的支持下，科技部持續協同經濟部、衛福部共同努力建構更完善的生技產業發展生態體系。也積極引進國際合作夥伴，包含加速器、育成中心、研究機構及國際資金、技術。