長榮航空787微笑機 6月6日起天天台北直飛名古屋

2019-06-06 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮航空自今（6）日開始，每天以787飛航台北－名古屋航線，為慶祝787夢幻客機首航名古屋，長榮航空特別於候機室設立精美背板供旅客拍照，同時也精心準備印有名古屋地標的瑞士知名品牌TravelMall充氣頸枕，贈予該班旅客留念。

長榮航空表示，台北－名古屋航線每日飛航一班，以787-9機型執行任務，機上配置有26個商務艙、278個經濟艙，共304個座位數。

為慶賀787夢幻客機天天直飛名古屋，長榮航空特別推出特惠價，官網購買來回機票最低7,300元起（未稅）；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精彩的行程，最低售價為3萬2,800元起（含稅），讓旅客直飛名古屋開心玩。不論是想要利用即將到來的暑假全家人一同到名古屋同樂，或是想和親友來趟歷史深度旅遊，名古屋皆是今夏不能錯過的日本旅遊景點。

名古屋為日本第四大城，具有深厚的文化歷史，自然和人文的景觀資源豐富。位於關東及關西中央的地理位置，使其成為進入日本北陸的交通樞紐，旅客可將旅程延伸至金澤、合掌村及立山黑部等知名觀光景點。