垃圾焚化結合觀光 台泥將在花蓮建開放生態工廠

2019-06-06 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



面對棘手的垃圾處理問題，花蓮縣環保局推動水泥窯代燒，找來台泥協同處理廢棄物，目前已獲縣府審核通過，今（6）日在花蓮和平鄉舉行公聽會，台泥董事長張安平提出「和平開放生態工廠」計畫，將成立台灣首個開放式循環生態工廠，結合生態觀光、餐飲，讓社區與產業共存。

花蓮每日垃圾量超過百噸，由於當地沒有焚化爐，垃圾長期仰賴宜蘭代燒，或送往掩埋場堆積，堆積量至今近達1.5萬公噸。花蓮縣政府日前公布台泥水泥窯代燒通過，引起當地居民的反彈，6日舉行公聽會，將近百位民眾出席參加，但場外仍有居民抗議。

張安平會中提出「和平開放生態工廠」的願景想法，強調不是把垃圾丟在和平鄉，在幫助花蓮解決問題的同時，也發展新產業，建立一個結合社區和產業的循環生態工廠，一個綠色經濟的榜樣。

張安平指出，和平開放生態工廠以「生態聚落」為定位，把和平村獨特的部落特色，跟台泥和平工業區港、廠、電三合一循環經濟模式結合在一起。

「這是一個藏在腦海裡許久的計畫，」張安平說，這個開放式工廠，將規畫綠能生態建築作為和平村的新地標，並打造生態教育場域，提供水泥手作教室、廢棄物再生創作課程、原住民文化體驗等活動，讓參觀者可以體驗和平山海之美，「親自參與」將會是「和平開放工廠」的主要特色。

張安平稱，蘇花改通車在即，和平村將成為遊客進入花蓮的新起點， 透過社區與廠區共創價值，合作推動地方創生，可以是一個嶄新的契機。