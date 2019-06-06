成功大學中鋼金屬實驗室 「鈦金華彩」藝術形象牆揭幕

2019-06-06 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中鋼集團攜手成功大學材料系於2017年3月28日正式啟用「中鋼金屬實驗室」後，中鋼集團再與成功大學建築系合作，委請王維潔教授採用中鋼生產的鈦合金產品設計中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆，並於今（6）日上午由成大蘇慧貞校長及中鋼翁朝棟董事長共同揭幕，展現此鈦合金結合視覺設計的公共藝術品，不僅開啟中鋼和成大另類的跨領域合作成果，也增添一樁兼具人文丰采及教育意義之美事。

翁董事長致詞時表示，成大材料系是孕育國內鋼鐵人才的重要搖籃，中鋼許多傑出主管與同仁亦自成大材料系畢業，彼此已建立深厚關係。近年來，半導體產業的蓬勃發展，使得鋼鐵等傳統產業延攬人才日增挑戰。感謝成大材料系自2007年開設「鋼鐵製程特論」課程，由中鋼博士級研究員授課，引領學生熟悉鋼鐵製程與生產技術，提高投入鋼鐵相關產業的興趣，培育國內鋼鐵及冶金相關領域人才。

翁董事長進一步指出，中鋼於2017年配合成大材料系新系館落成，捐贈「中鋼金屬實驗室」，提供完善的先進金屬研發設備，包含手動桌上型砂輪切割機、各類型精密切割儀器、電動液壓熱鑲埋機、金相顯微鏡、立體顯微鏡、單盤研磨拋光機、振動拋光機、掃描式電子顯微鏡、高速電子背散射繞射分析系統及熱膨脹儀量測系統等，協助學生將理論與實務融會貫通，今天中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆的揭幕，希望讓這個探索科學的優良環境，也融入美學的視覺創意，激發同學們更多元的思維發展。

揭幕儀式後，由王維潔教授以「藝術．科技．美．品味之四位一體」為題分享美學及創作理念。王維潔以中鋼企業識別標誌（logo）的「中字形狀」為形象牆的主要設計概念，運用中鋼所研發的10種不同顏色鈦板，以馬賽克鑲嵌排列組合而成，不僅充分展示出金屬鈦板優異的成形特性，也呈現成大建築系將金屬材料融入日常生活建築的創意巧思。