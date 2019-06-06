親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
產業綜合
稅務法務
房市情報

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

成功大學中鋼金屬實驗室 「鈦金華彩」藝術形象牆揭幕

2019-06-06 13:51經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

中鋼集團攜手成功大學材料系於2017年3月28日正式啟用「中鋼金屬實驗室」後，中鋼集團再與成功大學建築系合作，委請王維潔教授採用中鋼生產的鈦合金產品設計中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆，並於今（6）日上午由成大蘇慧貞校長及中鋼翁朝棟董事長共同揭幕，展現此鈦合金結合視覺設計的公共藝術品，不僅開啟中鋼和成大另類的跨領域合作成果，也增添一樁兼具人文丰采及教育意義之美事。

翁董事長致詞時表示，成大材料系是孕育國內鋼鐵人才的重要搖籃，中鋼許多傑出主管與同仁亦自成大材料系畢業，彼此已建立深厚關係。近年來，半導體產業的蓬勃發展，使得鋼鐵等傳統產業延攬人才日增挑戰。感謝成大材料系自2007年開設「鋼鐵製程特論」課程，由中鋼博士級研究員授課，引領學生熟悉鋼鐵製程與生產技術，提高投入鋼鐵相關產業的興趣，培育國內鋼鐵及冶金相關領域人才。

翁董事長進一步指出，中鋼於2017年配合成大材料系新系館落成，捐贈「中鋼金屬實驗室」，提供完善的先進金屬研發設備，包含手動桌上型砂輪切割機、各類型精密切割儀器、電動液壓熱鑲埋機、金相顯微鏡、立體顯微鏡、單盤研磨拋光機、振動拋光機、掃描式電子顯微鏡、高速電子背散射繞射分析系統及熱膨脹儀量測系統等，協助學生將理論與實務融會貫通，今天中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆的揭幕，希望讓這個探索科學的優良環境，也融入美學的視覺創意，激發同學們更多元的思維發展。

揭幕儀式後，由王維潔教授以「藝術．科技．美．品味之四位一體」為題分享美學及創作理念。王維潔以中鋼企業識別標誌（logo）的「中字形狀」為形象牆的主要設計概念，運用中鋼所研發的10種不同顏色鈦板，以馬賽克鑲嵌排列組合而成，不僅充分展示出金屬鈦板優異的成形特性，也呈現成大建築系將金屬材料融入日常生活建築的創意巧思。

中鋼說，鈦具有質輕、耐蝕、人體親和力高、高度建築藝匠性等特色，除了大量在航空、生醫領域使用外，也廣泛應用到許多著名的公共建築，例如，西班牙古根漢博物館。今日中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆的揭幕，是活用鈦金屬材料的另一典範，相信未來有助於鈦建築用板得市場推廣與行銷。

成功大學中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆於今日揭幕，中鋼翁朝棟董事長(左4)...
成功大學中鋼金屬實驗室「鈦金華彩」藝術形象牆於今日揭幕，中鋼翁朝棟董事長(左4)、成大蘇慧貞校長(左2)、中鋼蔡松釗副總經理(左1)、 成大規劃與設計學院鄭泰昇院長(右2)、成大材料系郭昌恕主任(右1)與成大建築系王維潔教授(左3)於藝術形象牆前合影。（圖／中鋼提供）
分享

中鋼成大鋼鐵人
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

永大機電經營權之爭 從兄弟鬩牆演到獨董霹靂火

2019-06-06 10:53

連鎖效應／複製加盟營運模式 督導擔重任

2019-06-06 03:20

業務最前線／頂尖高手 歸零學習

2019-06-06 03:20

業務最前線／輕量化碳纖維複合材 創新運用

2019-06-06 03:20

智慧經營／郭珊珊 把工作當創作

2019-06-06 03:20

搶在台商回流獵地前 這4家公司搶到楠梓加工區土地

2019-06-05 23:37

楠梓加工區 鑽石計畫動土

2019-06-05 23:29

楠梓加工區首波釋地3.47公頃 4公司得先機

2019-06-05 23:28

李國鼎基金會講座／張忠謀：添兩能力 不怕AI搶飯碗

2019-06-05 23:14

台化拓藍海市場 兩岸擴產

2019-06-05 23:13

王光祥放話 一定要拿下大同

2019-06-05 23:12

李國鼎基金會講座／施振榮 看好體驗經濟

2019-06-05 23:08

宣明智投資二生技業 將掛牌

2019-06-05 23:08

宣明智長子宣昶有 可望掌舵宣捷

2019-06-05 23:08

台化副董洪福源談後市 貿易戰衝擊市場信心

2019-06-05 23:08

正義都更案2022年完工 三圓大補丸

2019-06-05 23:08

這飯店搶婚宴生意 居然送22萬元大禮

2019-06-05 20:56

挖掘台灣之光 華航贊助龍潭體操隊

2019-06-05 20:45

日曜天地投入800萬元 打造「綠色鯨奇」

2019-06-05 19:00

高雄悅誠廣場試營運 首創森林圖書館風商場

2019-06-05 18:42

貿易戰衝擊市場信心 台化逆勢加碼興建複材廠應戰

2019-06-05 17:04

裕民新節能散裝貨輪 加入營運

2019-06-05 14:47

加工區史上最大聯合投資案動工 投資額破400億元

2019-06-05 14:30

國際潮牌阿里山英迪格酒店動土 預定3年後營運

2019-06-05 13:41

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 13:38

尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14

雲端給它機會搞破壞！助聽器小蝦米崛起戰記

2019-05-31 09:56

雜貨店小老闆十年拚成包租代管天王

2019-05-30 13:50

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:28

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

TIPS創新課程：提升產業智財管理能量

2019-05-31 10:10

臺大管理碩士學分班、法律學分班 早鳥優惠只到今天5/30

2019-05-30 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

外資大逃殺…央行坦言 5月動用外匯存底干預匯市

2019-06-06 00:25

台積電：南京廠擴產恐放緩 考慮在美設廠或收購

2019-06-06 00:21

如何成為未來的人才？張忠謀認為要掌握這四大關鍵

2019-06-05 22:21

觀察站／央行釋訊號…不坐視炒匯 力守台幣

2019-06-06 01:21

日圓一個半月升值近6% 哈日族這兩招亡羊補牢

2019-06-05 20:38

高雄悅誠廣場試營運 首創森林圖書館風商場

2019-06-05 18:42

王光祥放話 一定要拿下大同

2019-06-05 23:12

兆豐金十大股東 泛公股占六家

2019-06-06 02:02

央行外匯局長：5月匯市失序 動用外匯存底進場調節

2019-06-05 17:19

銀行准投資ETN 台股添活水

2019-06-06 02:02

搶在台商回流獵地前 這4家公司搶到楠梓加工區土地

2019-06-05 23:37

台灣今年前四個月對韓貿易30年來首度出超 關鍵是這項

2019-06-06 13:15

經理人LINE談論股票 保險業須通報金管會

2019-06-06 02:02

永大機電經營權之爭 從兄弟鬩牆演到獨董霹靂火

2019-06-06 10:53

因應貿易戰 彩晶將把南京廠20%車用面板移回南科生產

2019-06-05 19:25

看好台灣…美商斥資30億南科設廠 供3萬就業機會

2019-06-05 23:11

宣明智投資二生技業 將掛牌

2019-06-05 23:08

這飯店搶婚宴生意 居然送22萬元大禮

2019-06-05 20:56

台積電評估美國建新廠或收購 主要投資仍在台灣

2019-06-05 15:38

聯強杜書伍：對華為產品有信心 一般通路照賣不受影響

2019-06-06 12:01

陳正輝：我絕對不讓王品等於陳正輝

2019-06-06 10:59

精測看美中貿易戰恐硬碰硬 華為2年內影響不大

2019-06-06 12:25

美中摩擦擴大 國安基金緊盯

2019-06-05 23:41

京城銀 推美元高利定存

2019-06-06 02:02

貿易戰波及？ 庫克：北京不會拿蘋果開刀

2019-06-06 01:02

大陸品牌縮手大立光訂單 Q3待觀察

2019-06-06 01:02

電商大搶618商機 買氣熱翻

2019-06-05 16:18

總統喊給勞工加班機會 協進會反指一例一休制度僵化

2019-06-05 17:36

聯準會主席降息論 新台幣匯率升9分收31.39元

2019-06-05 16:28

業務最前線／輕量化碳纖維複合材 創新運用

2019-06-06 03:20

劉德音處女秀 推銷自家股

2019-06-06 01:02

名家觀點／G2貿易談判的三個認知落差

2019-06-06 01:34

新公司法治理大戰／獨董擴權 獨不獨恐牽動經營權

2019-06-06 01:50

土銀 規劃現增150億元

2019-06-06 02:02

李國鼎基金會講座／張忠謀：添兩能力 不怕AI搶飯碗

2019-06-05 23:14

工商協進會盼將營所稅降回17% 財長這樣回

2019-06-05 18:17

鴻海公司談美國裁員報導…假議題

2019-06-06 01:02

高雄加工出口區推「鑽石計畫」 一舉引入406億元投資額

2019-06-05 16:13

全台高溫 5日用電量3377萬瓩再創今年紀錄

2019-06-05 15:39

國巨庫存高 能見度有限

2019-06-05 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top