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影／光陽新電動車曝光 不再致敬油車外觀

2019-06-06 12:47經濟日報 記者黃靖文╱即時報導

光陽今(5)日推出Ionex車能網2.0，同時秀出新款電動機車i-ONE X，外觀設計有別以往的燃油車外觀，這次的i-ONE X外型全部重新設計。光陽電動機車2019年銷量是1404輛，競爭對手Gogoro則是4萬4千輛，拿下了96%銷售量，光陽推出125CC等級的電動車款，力拚三年內搶下一半的電動機車市占。

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