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搶端午連假商機 台中三井推玩雪場、禮客推低價周年慶

2019-06-06 12:17經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

OUTLET假日吸客力道強勁，搶攻端午連假商機，郊區型的台中三井OUTLET明（7）日端午節當天將有全台獨家的恆溫室內玩雪場新開幕，佔地廣達500坪，桃園華泰名品城則有娛樂性十足的饅頭家族主題樂園，也是全台唯一。都會型的禮客OUTLET內湖館和公館店則以周年慶來吸客，優惠活動也是自端午節當天開跑，祭出知名丹寧品牌休閒T恤百元有找的有感折扣，預估業績成長可上衝8.6%。

全台首座海港型購物中心「MITSUI OUTLET PARK台中港」，除了賞海景、享購物、嚐美食之外，多元的娛樂設施更是每到假日就吸引許多的家庭，以及親子客層蜂擁而至。明日再有全台獨家20度恆溫玩雪場「SNOWTOWN雪樂地」將開幕，能夠在炎炎夏日享受清涼玩雪趣，肯定又會吸引滿滿的假日人潮。

三井指出，SNOWTOWN雪樂地，不僅可以戲雪，還有適合親子同樂的互動式攤位遊戲，在遊戲區內設有「雪球大作戰」、「極地冰宮」、「冰河漂流」、「尋找威秀寶寶」等攤位。另外，還設有「手作體驗區」，讓大小朋友可以依照喜好，創作出屬於自己獨一無二的雪花造形瓶。

桃園華泰名品城近期也有戶外娛樂設施新開幕，準備迎接端午連假人潮，包括：全台獨家的「饅頭家族主題樂園」及休憩空間寬敞的「伯朗咖啡館」都是全新開幕。

華泰名品城指出，「饅頭家族主題樂園」規畫親子體能館與電動遊樂區兩大主題，包含益智積木及組裝玩具區、大型滑梯及球池運動場、可以體驗各種職業的「小小夢想家」角色扮演區等。

此外，華泰名品城也觀察到，平均假日家庭遊客蒞臨數量遠高於一般朋友用餐的一倍，因此各餐飲品牌也多會特別針對家庭遊客的口味需求推出相關餐點料理。

禮客OUTLET內湖館和公館店則自明日起至6月24日推出周年慶活動，活動首三日適逢端午節連假，因此今年特別再加碼推出首三日排隊商品，EDWIN休閒字母T恤更只要99元，還有日系進口女鞋甚至推出低於一折的價格，搭配首10日單筆消費5,000再送500，以及國內信用卡不限金額刷卡，即可抽石垣島郵輪旅遊、飯店住宿券等活動，業者樂觀預估，今年巧搭端午節連假的周年慶業績可望達到8.6%的成長。

禮客OUTLET內湖館和公館店自明（7）日起至6月24日推出周年慶活動，活動首三...
禮客OUTLET內湖館和公館店自明（7）日起至6月24日推出周年慶活動，活動首三日適逢端午節連假，因此今年特別再加碼推出首三日排隊商品。 圖／禮客提供
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全台首座海港型購物中心「MITSUI OUTLET PARK台中港」，明（7）日...
全台首座海港型購物中心「MITSUI OUTLET PARK台中港」，明（7）日再有全台獨家20度恆溫玩雪「SNOWTOWN雪樂地」將開幕，能夠在炎炎夏日享受清涼玩雪趣，肯定又會吸引滿滿的假日人潮。 圖／MITSUI OUTLET PARK提供
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