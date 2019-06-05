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台東轟天巨響電器短路 民眾驚「雷聲比地震可怕」

三子公司接連下市 王光祥：大同我是一定要把它拿下來

易遊網最新優惠出爐 全面下殺6折

2019-06-05 21:07經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

即將進入暑假旅遊旺季，選擇熱門黃金假期出國，想要省荷包，現在就趕緊鎖定易遊網「66旅遊節」。活動於5日中午12點至6月14日下午5點截止，旅遊全商品全面下殺6折起，消費滿萬還可抽日本6大熱門城市包含東京、大阪、札幌、仙台、福岡、沖繩的來回機票乙張。此外，使用易遊網APP下單，還有機會獲得最高6萬6點eMoney現金回饋，1點可折抵1元。

酷鳥航空飛曼谷，易遊網獨家祭出只要200元起的神級低價（單程未稅），限周二/六航班，優惠至6月10日止，出發日期限9月30日前，這絕對要納入搶購清單。

另外，日本東京、大阪、北海道計畫票5天，含稅超殺價6,666元起，再贈20公斤來回拖運行李，小資玩日本，荷包省很大。想安排短天數的輕旅行，澳門是3天2夜的人氣旅遊地選擇，此次活動也祭出澳門計畫票3天，夏季出清價含稅最低4千有找，限量30組。

國外團體旅遊最高現減6,600元，包含日本東北團體5天、北陸合掌村溫泉團體5天第2人直接折6,600元，雙雙出發最划算。泰國暑假團體6天安排水上市集、河畔夜市、水樂園等人氣景點，暑期一口價含稅12,660元起。

新加坡雙樂園團體5天直接現砍4,000元，含稅16,666元起，暢玩新馬雙樂園-環球影城和樂高樂園，相當適合安排一趟高CP值的親子旅行。

出國旅行網路不可少，日韓WIFI吃到飽不降速5天祭出超驚人銅板價66元，限量20組，搶到絕對是賺很大！另外，現在正值日本自駕天堂-沖繩的旅遊旺季，想要安排暑假自駕旅行，沖繩租車五人座4天在7月旺季期間不僅凍漲，再下殺4折優惠，瘋狂超低價只要2,990元，含保險、GPS導航、兒童座椅一價全包，比在台灣租車還要便宜。

國內旅遊則推出超值輕旅行，像是絕美日月潭‧桃米巧克力夢想城堡一日遊，走訪埔里最新打卡夯點「妮娜巧克力夢想城堡」，699元起就能輕鬆出遊、說走就走；清境農場‧佛羅倫斯莊園自由2天，含交通、住宿，再贈「妮娜巧克力雙人下午茶套餐」，超狂價1,666元起。

苗栗舊山線鐵道自行車‧南庄老街一日遊8月17日保證出發，免小費只要799元； 花蓮．太魯閣+海洋公園+縱谷兆豐農場豐富3天提供不佔床孩童免費，佔床孩童佔床現減2,000（上述皆限1位）。

台灣訂房提供眾多獨家神秘價以及暑假不加價優惠，如花蓮美侖大飯店獨家69折，每晚下殺2,466元起；鹿港永樂酒店享61折優惠，限量搶購2,666元起；台南桂田酒店雙人獨享優惠2,799元起，輕鬆入住五星級飯店。

新開幕人氣飯店兆品酒店礁溪同樣祭出獨家折扣，最低79折起，每晚3,666元起就能體驗全台首創的積木溫泉親子飯店，平日入住再加碼免費升等雅緻家庭房。

沖繩租車暑假下殺4折，比台灣租車還便宜。易遊網／提供
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走訪埔里最新打卡夯點「妮娜巧克力夢想城堡」，一日遊不用700元。易遊網／提供
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暢玩新馬雙樂園，團費現砍4千元。易遊網／提供
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全台首創積木主題飯店「兆品酒店礁溪」獨家79折起。易遊網／提供
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