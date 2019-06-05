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挖掘台灣之光 華航贊助龍潭體操隊

2019-06-05 20:45經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

華航秉持取之社會、用之社會理念，積極推動社會公益活動，並持續投入台灣體育運動，今（5）日宣布贊助桃園市龍潭區雙龍國小韻律體操隊機票，幫助桃園市龍潭區雙龍國小韻律體操隊學生及校友選手累積海外比賽經驗，扶植台灣備具潛力的體育選手邁向世界舞台。

桃園市龍潭地區是韻律體操選手搖籃，代表桃園市在全國運動會連拿 2 屆冠軍，長期培訓該區多所國中小學學生，在課後時間精進有氧體操、韻律體操及舞蹈項目，並推展健全的四級銜接訓練，讓韻律體操選手有良好的培訓及升學管道，更培育出多名選手入選國家隊。

華航表示，深知人才培育的重要，身為桃園在地企業，幾次訪視龍潭體操隊選手為比賽勤奮練習，感動選手努力不懈之精神，也感佩在地選手培育之不易，祈以機票贊助方式給予龍潭韻律體操隊實質支持，讓選手能無後顧之憂出國比賽力拚佳績。

華航強調，公司以實際行動推廣體育推展，除了多次為各項國際賽事指定的航空公司外，亦結合各項資源參與國內外重要體育活動，提升台灣國際能見度。

另也積極培養在地優秀選手揚名國際，並支持潛力球隊如璞園建築籃球隊、寶島夢想家籃球隊等，展現企業支持台灣運動風氣的決心，讓更多具有天份的選手，能有更多資源去實踐夢想，為體壇創造出更多台灣之光。

華航5日宣布贊助桃園市龍潭區雙龍國小韻律體操隊機票，為體壇創造出更多台灣之光。華...
華航5日宣布贊助桃園市龍潭區雙龍國小韻律體操隊機票，為體壇創造出更多台灣之光。華航／提供
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