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將與台斷交？索羅門外交部長：100天內決定

日曜天地投入800萬元 打造「綠色鯨奇」

2019-06-05 19:00經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中綠創意！日曜天地Outlet購物中心投入800萬元，在雙十路打造的「綠色鯨奇」人行道裝置藝術今(5)日動工，日曜天地執行長楊國鼎表示，這座裝置藝術完工後，將會以全新型態的人行道呈現在市民面前。

通往台中火車站最大且唯一的雙邊六線道路就是雙十路，台中公園興盛期大量人潮車潮，讓雙十路成為台中最寬敞的道路，呼應台中公園一大片壯闊的藍天綠地，美不勝收。

今天的動工儀式，包括台中市建設局及養護工程處等代表都到場。楊國鼎說，日曜天地投入800萬元，打造全新的行人空間，包括有：騎樓工程、戶外廣場重新鋪設、龍柱更新、殘障坡道鋪設止滑磚等。

在這條過去代表台中經典繁華的道路上，也是全新台中火車站交通網絡的主幹道，未來將出現最大的人行道裝置藝術。

楊國鼎指出，此案取名「綠色鯨奇」，主要以現有整體空間特色為發想：由火車站延伸到雙十路及台中公園當中，超級寬闊的藍天比擬為海洋，並以二隻大小鯨魚展現城市樂群生活及強大的生命力，設計精神呈現「悠游與自由」、「勇氣與生命力」。

這座裝置藝術，主要運用大型原生樹種櫸木，創造遮蔭及高聳的立體空間，輔以植栽顏色表現出鯨魚的生命力，再利用抿石地坪的漸層色系，勾勒出鯨魚的外型及休憩座椅設施，兼具綠意盎然與自然人文，可望成為台中公園周邊的新地標。

日曜天地Outlet購物中心投入800萬元，在雙十路打造的「綠色鯨奇」人行道裝置...
日曜天地Outlet購物中心投入800萬元，在雙十路打造的「綠色鯨奇」人行道裝置藝術今日動工。記者宋健生/攝影
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