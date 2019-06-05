台灣大車隊桃園敬老愛心卡折抵上路 最高可享車資三折

2019-06-05 16:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



台灣正式進入「高齡社會」，台灣大車隊總車輛數突破2萬台，加上多元的叫車管道及18種支付方式，讓台灣大車隊成為各地方政府推動老人交通福利政策的合作首選。自今年6月3日起，桃園市擴大敬老愛心卡的服務範圍，持有桃園敬老愛心卡的民眾，凡於北北基桃竹搭乘貼有桃園愛心識別貼紙的計程車，皆可使用每月福利點數直接折抵計程車資，桃園地區的台灣大車隊計程車輛全面配合，提供桃園地區銀髮長輩與身障民眾一個友善又方便的交通工具。

目前桃園市與台北市、台中市並列為全國唯三開放敬老愛心卡點數折抵計程車資的城市。只要設籍並居住桃園市，年滿65歲以上或領有身心障礙證明的民眾，皆可持桃園敬老愛心卡預約台灣大車隊計程車，並享有折抵車資的福利。

市府每月免費補助800點（設籍復興區1,000點），搭乘台灣大車隊，車資100元以下可折抵36元，101元以上則可折抵72元；以桃園地區計程車起跳價95元為例，若總車資105元，折抵後僅需支付33元，等同享受超過三折優惠。不過，依據政府規定須注意的部分是，差額須以該敬老卡內原先儲值的金額進行抵扣，不得以現金或其他方式交易。