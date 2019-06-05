桃機餐飲新選擇 二航廈地下美食街重新開幕

2019-06-05 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



桃園機場為強化服務品質，提供旅客及機場工作夥伴更豐富與多樣化的餐飲選項，積極引進各國特色料理及台灣在地美食，其中機場第二航廈B2地下美食街經過五個月的管線設備更新，及服務空間擴大規畫後，在今（5）日重新開幕，以全新的風貌帶給旅客更優質的服務。

為滿足來自世界各地旅客們的味蕾，第二航廈B2地下美食街，除營業面積擴大到2,400平方公尺外，餐飲櫃位也由先前的15個增加至21個，除了有來自新加坡米其林一星的了凡油雞飯，也有義美見學、皇家傳承、六寶雲吞麵、95鐵板雙燒、8號眷村、高川鰻食堂、小南門、老媽拌麵、呷七碗、鬍鬚張及12 MINI等台灣在地美食，另也有富山黑拉麵、牛丁次郎坊等和風美食，還有韓式、泰式料理，及星巴克、麥當勞、COMEBUY及米哥烘培坊等，讓人食指大動。

桃機公司表示，鑒於桃園機場無論在第一、第二航廈及航廈管制區及非管制區，都安排了非常豐富的美食選項給所有的旅客、機場工作夥伴享用，而且也提供非出國民眾可在假日前來機場用餐、休閒的絕佳環境，交通部林佳龍部長及桃園市鄭文燦市長今天也特別前來機場第二航廈B2地下美食街視察體驗，林佳龍對於嶄新的用餐環境相當滿意，也對機場公司用心提升服務品質，在國門向國際旅客推廣台灣在地美食文化的努力表示肯定。