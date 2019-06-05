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國際潮牌阿里山英迪格酒店動土 預定3年後營運

2019-06-05 13:41聯合報 記者謝恩得╱即時報導

阿里山地區將有第一家國際連鎖旅館進駐─阿里山英迪格酒店，同時是洲際酒店集團（IHG）在台海拔最高的旅館，即將落腳在嘉義縣番路鄉公田村巃頭。

阿里山英迪格酒店是由在地企業霖雲國際開發出資，委由洲際酒店集團經營，將是地上6樓及地下2層的黃金級綠建築，共有84間頂級客房，預計民國111年下半年營運。

洲際酒店集團大中華區首席發展官孫健、首席發展總監周洲、霖雲國際開發董事長張枋霖及總經理張哲明等人，昨天到縣府拜會縣長翁章梁，並針對未來阿里山地區的觀光發展交換意見。

縣長翁章梁表示，霖雲公司慧眼獨具，並通過嚴格環評審查，可說是克服萬難的投資案，盼望藉由洲際酒店集團世界級的專業管理及獨特的風格，結合在地文化，將嘉義的觀光資訊及物產推向國際舞台。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，英迪格酒店創造業界稱羨的三高奇蹟（高入住率、高單房產值及高平均房價）。

這也是洲際酒店集團在台第5家英迪格酒店，洲際看好台灣的經濟和旅遊發展，在台灣目前有12家飯店，另有5家在興建中。

阿里山英迪格酒店今天舉行動土大典，嘉義市長黃敏惠也趕抵會場，盛讚這是嘉義的大喜事，與會的還有嘉義縣議會議長張明達和多位縣議員、鄉鎮市長。

阿里山英迪格酒店估計將投資10億元，未來經營以高端客層為主，房價可能是每晚至少1萬元。

大阿里山風景區景觀優美，阿里山英迪格酒店花了7年籌備，通過環評才動土，看好阿里山...
大阿里山風景區景觀優美，阿里山英迪格酒店花了7年籌備，通過環評才動土，看好阿里山的旅遊市場。記者謝恩得／攝影
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大阿里山地區將有第1家的國際連鎖旅館進駐。圖／阿里山英迪格酒店提供
大阿里山地區將有第1家的國際連鎖旅館進駐。圖／阿里山英迪格酒店提供
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阿里山英迪格酒店同時是洲際酒店集團（IHG）在台海拔最高的旅館，即將落腳在番路鄉...
阿里山英迪格酒店同時是洲際酒店集團（IHG）在台海拔最高的旅館，即將落腳在番路鄉公田村巃頭。記者謝恩得／攝影
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國際潮牌酒店阿里山英迪格酒店今天舉行動土典禮。記者謝恩得／攝影
國際潮牌酒店阿里山英迪格酒店今天舉行動土典禮。記者謝恩得／攝影
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