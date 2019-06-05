尼龍大廠展頌全球第五廠啟用 朝百億營收邁進

2019-06-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國內尼龍大廠展頌公司全球第5座廠房今天在雲林縣落成啟用，主要產品為Greenlon環保粒，可生產各式規格的環保絲。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 國內尼龍大廠展頌公司全球第5座廠房今天在雲林縣落成啟用，主要產品為Greenlon環保粒，可生產各式規格的環保絲，董事長黃呈玉表示，在越南及台灣兩地產品線的擴充與行銷全球下，可望突破營收與獲利的新高紀錄，朝百億營收目標邁進一步。

展頌公司特別助理尤智賢表示，第五座廠房第一期投資五億元，後續將再投資六億元，第一期主要產品為公司四大品牌之一的Greenlon環保粒。

該產品是百分之百回收公司生產原絲過程當中所產生的廢絲，經過重新造粒製成環保粒，可生產市面上少見的各式規格環保絲。

黃呈玉表示，環保粒的生產過程中可以減少8.5 %的電力耗用、100%重油耗用、84%的耗水、減少77%的二氧化碳排放，已獲得GRS國際環保認證，響應政府推動的循環經濟。

世界各大品牌包括Patagonia、Gap、The North Face、Nike、Adidas等都將在未來幾年大量使用環保永續及再生材料，環保粒產品可望成為環保趨勢下最受歡迎的產品之一。