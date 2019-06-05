裕民裕勤輪命名接船典禮 徐旭東親自主持

2019-06-05 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕民航運（2606）委託日本株式會社大島造船廠建造載重噸8.2萬噸Panamax散裝貨輪「裕勤輪」(M.V. “Cemtex Diligence”)，於6月5日在日本大島造船廠舉行命名接船典禮。典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請現任亞東紀念醫院院長、前衛生署長林芳郁教授之夫人林靜芸醫師，為「裕勤輪」命名。

遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民，看好環保節能船市場商機，不斷的加快船舶更新動作，裕勤輪是目前市場上最搶手的環保船，船長228.99公尺，船寬32.26公尺，載重噸8.22萬噸，是日本大島造船廠為裕民航運建造的第6艘Panamax散裝船。

以節能環保概念設計建造，使用最先進的造船技術，船身採用節能線型設計、船殼使用超低阻力油漆、船艉安裝導流鰭和球型舵、裝置最新式ME型主機並匹配最佳效率螺槳，減少耗油。

其能效指標EEDI較國際海事組織（IMO）標準低23%，同時遵照「壓艙水管理公約（Ballast Water Management Convention）」，加裝最新壓艙水處理系統，符合最新環保標準。

隨著全球環保法規愈來愈嚴苛，在裕勤輪加入營運，除擴充裕民船隊運力外，由於該船型高效能低耗油的特性，深受市場青睞，將可迎接未來的市場需求，增加公司獲利； 隨著造船技術提升，裕民為強化營運效率，裕民也會持續進行船舶的汰舊換新，訂製節能環保船型，增加船隊競爭力， 裕民自2012年以來，已淘汰19艘老舊船舶，並加入32艘高效能環保新船。

目前在中國青島北海船舶重工公司建造之2艘32萬5千載重噸超大型礦砂輪（VLOC），預計於2020年陸續完成交船。

隨著新船的加入，裕民目前自營散裝船隊平均年齡約5.3年，低於全球散裝船隊平均年齡約9.8年，另外節能船舶載重噸比重超過七成，相較於其他競爭者，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。尤其在低硫油公約於2020年正式實施後船東燃油成本因此增加，裕民的競爭優勢將更加顯著。